15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8376
  • 6,5725
  • 239.199
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Bilim Seyyahları Kosova’da gerçekleşti

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından gerçekleştiren, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığınca desteklenen Bilim Seyyahları Balkanlar 3 projesi ilk durağı olan Kosova’da gerçekleşti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Geleceğin Bilim Adamlarıyla Tanışacaksınız!

Festivalin açılış programında Prizren Maarif Okulu Müdürü Ali Sedat Aslan, Bugün burada çok anlamlı çok değerli bir iş yapıyoruz. Kosova ve Prizren eğitimi çok güzel bir gün yaşıyor. Gezdiğiniz her atölyede geleceğin bilim adamlarıyla buluşacak onların deneylerini izleyeceksiniz.  Toplumlar bilime ve bilim adamlarına verdikleri değerlerle kalkınırlar. Bu kalkınmada emeği geçen Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’na ve Alauuddin Medresesi’ne teşekkür ediyor bir sonraki Bilim Seyyahları’nda görüşmeyi diliyorum.

3 Kıta 11 Ülke!

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Mithat Tekçam, Rabbimiz ilk emrinde oku diye bizlere hitap etmekte ve bilenlerle bilmeyenlerin bir olmayacağını vurgulayarak bilginin konumunu belirlemekte, bizleri varlık ve kainat hakkında düşünmeye davet  etmektedir. Peygamberimiz eşikten mezara kadar bilim öğrenmemizi istemekte böylece bilginin zamanının ve mekanının olmadığını söylemekte. Bu ifadelerin öncülüğünde yola çıktığımız Bilim Seyyahları maceramıza 2015’te başladık, Şuana kadar 3 kıta ve 11 ülkede yaptık. Bugün 11. Durağımızdan tüm proje ortaklarımıza ve destekçimiz Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren’e teşekkür ediyoruz. Bugün Prizren’de başlayan yolculuk Arnavutluk ve Karadağ’da devam edecek. Bizleri Kosova’da misafir eden Maarif Okulları ve Alauddin Medresesi’ne misafirpervekliklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Bu işbirliğinin, eğlenerek öğreten bilim aracılığıyla devam etmesi umuduyla bir sonraki Bilim Seyyahları’nda görüşmek üzere.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’ndan Uzman Erkan Girişit

Başkanlığımız desteğiyle Kartal Anadolu İmam Hatip katkısıyla gerçekleştirilen bu projeyi desteğin ötesinde önemsemekteyiz. Bu noktada başkanımız Sayın Abdullah Eren’in selamını iletmek isterim. Bilimi sevdirmeyi amaçlayan bu projenin ziyaret ettiği soydaş memleketlerde başarılı olmasını ümit etmekteyiz. Tüm bilim severlerin eğlenerek öğrenmesi dileğiyle.

Konuşmaların ardından etkileyici sahne deneyleriyle açılan festivale halk yoğun ilgi gösterdi. Tekrardan festivalin yıldızları bilim meraklısı çocuklar oldu. Mimarlık atölyesindeki maketler, fizik atölyesindeki göz alıcı deneyler tüm Kosova halkını bilimin renkli dünyasıyla tanıştırdı.

Uluslararası Kosova Maarif Okulundan, Mimarlık Atölyesinde görev alan Hanna Gorani bu projede yer almaktan mutluluk duyduğunu, yeni arkadaşlar edinip farklı kültürleri tanıdığını aynı zamanda projede yapılan etkinlik ve deneylerle derslerde öğrendiklerini kalıcı hale getirdiğini, deneyerek öğrenmekten büyük zevk aldığını belirtti. Proje ekibini tekrardan ülkesinde ağırlamaktan mutluluk duyacağını söyleyen Gorani, bu güzel deneyim için proje destekçilerine teşekkür etti

Festivalin Kosova ayağını bitiren ekip, akşam saatlerinde ikinci durak olan Arnavutluk’a doğru yola çıktı. 24 Nisan Çarşamba günü İşkodra şehir meydanında bilim severleri bekliyor olacaklar.

Sri Lanka’da 7. patlama: 2 ölü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Murat Çiçek'in acı günü

Murat Çiçek'in acı günü

Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı kabul edilemez niteliktedir

Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı kabul edilemez niteliktedir

Emniyet'ten Kılıçdaroğlu'na saldırı ile ilgili açıklama

Emniyet'ten Kılıçdaroğlu'na saldırı ile ilgili açıklama

Kamu bankalarını güçlendirme adımı atıldı

Kamu bankalarını güçlendirme adımı atıldı

ABD'nin kararına Türkiye'den tepki

ABD'nin kararına Türkiye'den tepki

Kaftancıoğlu, CHP'nin 'kendi kolluk gücünü' kuracağını duyurdu

Kaftancıoğlu, CHP'nin 'kendi kolluk gücünü' kuracağını duyurdu

Podberezkin: S-400’ler Türkiye için sadece bir tür silah değil

Podberezkin: S-400’ler Türkiye için sadece bir tür silah değil

İstanbul'a 2 saat uzakta! Ziyaretçi sayısı hızla artıyor...

İstanbul'a 2 saat uzakta! Ziyaretçi sayısı hızla artıyor...
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan taziyelerini iletti

Başkan Erdoğan taziyelerini iletti

Sri Lanka'daki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 290'a yükseldi

Sri Lanka'daki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 290'a yükseldi

Görenler şaşkına döndü, evinin garajında tank yaptı

Görenler şaşkına döndü, evinin garajında tank yaptı

Çocukların şaşkına çeviren halleri

Çocukların şaşkına çeviren halleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019