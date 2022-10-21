Bilişim Vadisi ile TÜRKSMD marka değerlemesi alanında iş birliği yapacak

Bilişim Vadisi açıklamasına göre, TÜRKPATENT'in iştiraki olan TÜRKSMD ile iş birliği protokolünün imza töreni, Bilişim Vadisi Eren Bülbül Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Protokol, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ile TÜRKSMD Genel Müdürü Sacide Kasapoğlu tarafından imzalanırken törene, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile TÜRKPATENT Başkanı Cemil Başpınar da katıldı.

İş birliği kapsamında Bilişim Vadisi bünyesinde yer alan 50 firmaya TÜRKSMD tarafından marka değerleme hizmeti sunulacak.

Bilişim Vadisi ile TÜRKSMD'nin gerçekleştireceği iş birliği ile teknolojik gelişimin önemli araçlarından biri olan sınai mülkiyet alanında farkındalığın artırılmasına ve ekosistemin gelişmesine katkı yapılacak.

Değerleme çalışmasıyla markaların değerine ait somut bir veri ortaya çıkacağından, gerek yatırım alma aşamasında gerekse satın alma, birleşme, devretme, lisanslama gibi durumlarda marka sahiplerine avantaj sağlanacak.

- "ÖNEMLİ BİR ADIM"



Kacır, törende yaptığı konuşmada, iş birliğinin Türkiye'nin fikri mülkiyet kapasitesinden ekonomik değer yaratma adına atılmış çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Türkiye'nin artık büyük bir AR-GE ve inovasyon ekosistemine sahip olduğunu, adeta sıfırdan bir AR-GE ekosistemi kurulduğunu kaydeden Kacır, "Patent başvurularında dünyada 14'üncü, marka başvurularında 7'nci, tasarım başvurularında 4'üncü sıradayız. Önümüzdeki dönem daha fazla ticarileşmeye, daha fazla ekonomik değer odaklı çalışmaya odaklanacağız." dedi.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü İbrahimcioğlu, işletmelerin yatırımcılarla buluşmasında marka değerlemesinin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Marka değerlemesi, birleşme süreçlerinde ya da ürettiği AR-GE'sinin teknolojik ürün olarak değil, çıktısını patent olarak da verebileceği değeri belirlenmiş ürünler halinde ortaya çıkması için bir vesile olacak." diye konuştu.

TÜRKPATENT Başkanı Başpınar da kurum olarak Türkiye'de sınai mülkiyet varlıklarının tescil faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin sınai mülkiyet portföyü günden güne artmaya devam ediyor. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de yaklaşık 2 milyonun üzerinde bir fikri varlık söz konusu. Tabii bu varlıkların ekonomiye, ticarete kazandırılması gerekiyor."

Bu kapsamda, değerleme hizmetinin ön plana çıktığını vurgulayan Başpınar, Bilişim Vadisi'ndeki firmaların da patent ve diğer fikri varlıklarının stratejik birer araç olarak kullanılmasının önem taşıdığını dile getirdi.

- "İŞ BİRLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK"



TÜRKSMD Genel Müdürü Kasapoğlu da marka değerleme çalışmasıyla firmalara şirket değerlerini etkileyen markalar hakkında somut bir veri sağladıklarını anlatarak, "Bu da firmaları gerek yatırım alma süreçlerinde gerek lisanslama satış ya da devralma gibi konularda avantajlı hale getirecek. Bunun yanında konuyla ilgili farkındalığı artırarak aslında ekosistemin gelişmesine katkı sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Bilişim Vadisi ile iş birliklerinin diğer firmalarla da devam edeceğini dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Son yıllarda şirketlerin gayri maddi varlıkları onlar için çok önemli bir yer arz ediyor. Markalar da şirketlerin gayri maddi varlıkları arasında yer alıyor. Firmalar şirket değerlerine katkı sağlayan markalarıyla alakalı somut bir değere sahip olacaklarından dolayı gerek yatırım alma gerek lisanslama süreçlerinde daha avantajlı bir konuma geçmiş olacaklar."

Programın sonunda bu yılki TEKNOFEST'te düzenlenen Uluslararası Buluş Fuarı'nda dereceye giren buluş sahiplerine ödülleri verildi. 7 firmaya madalyaları Bakan Yardımcısı Kacır ile TÜRKPATENT Başkanı Başpınar tarafından takdim edildi. Cowealty Teknoloji AŞ ile Tekno Kurgu Tarım Teknolojileri AŞ altın madalya alırken Hamle Mühendislik LTD, Kitsolo Yazılım AŞ, Saykal Elektronik AŞ ile Cowealty Teknoloji AŞ gümüş madalyanın sahibi oldu. Bronz madalya da Geobilgi Bilişim Teknolojileri'ne verildi.