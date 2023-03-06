Bilişim Vadisi Mobilite Hızlandırma Programı başvuruları başladı!

Mobilite sektörünün gelişimine önemli ölçüde katkı sunmaya devam eden ve sektörün odak noktası haline gelen Bilişim Vadisi; bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştireceği "Mobilite Hızlandırma Programı" ile girişimcilere kapısını bir kez daha açıyor.



Programa başvuru yapacak girişimcileri neler bekliyor?

* Mobilite alanında uzman ulusal ve uluslararası mentorlardan bire bir mentorluk ve danışmanlık desteği,

* Sektör lideri ve alanında uzman eğitmenler tarafından ihtiyaca yönelik eğitimler,

* Bilişim Vadisi'nin Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarından öncelikli olarak yararlanma,

* Ulusal / uluslararası yatırım fonları ile görüşmeler,

* Bilişim Vadisi Kuluçka Merkezi ofis desteği,

* Potansiyel iş birlikleri için OEM'ler ve tedarikçi firmalar ile görüşmeler yapma,

* 1.0000.000 TL destekli KOSGEB İleri Girişimcilik Programı'ndan yararlanma,

* TÜBİTAK BİGG Teknogirişim Desteği Programı'ndan yararlanma,

* Program sonunda gerçekleşecek olan "Demoday" ile yatırımcılarla buluşma

Son Başvuru Tarihi: 27 Mart 2023