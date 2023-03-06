Bilişim Vadisi Mobilite Hızlandırma Programı başvuruları başladı!

Mobilite sektörünün gelişimine önemli ölçüde katkı sunmaya devam eden ve sektörün odak noktası haline gelen Bilişim Vadisi; bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştireceği "Mobilite Hızlandırma Programı" ile girişimcilere kapısını bir kez daha açıyor.
Programa başvuru yapacak girişimcileri neler bekliyor?
* Mobilite alanında uzman ulusal ve uluslararası mentorlardan bire bir mentorluk ve danışmanlık desteği,
* Sektör lideri ve alanında uzman eğitmenler tarafından ihtiyaca yönelik eğitimler,
* Bilişim Vadisi'nin Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarından öncelikli olarak yararlanma,
* Ulusal / uluslararası yatırım fonları ile görüşmeler,
* Bilişim Vadisi Kuluçka Merkezi ofis desteği,
* Potansiyel iş birlikleri için OEM'ler ve tedarikçi firmalar ile görüşmeler yapma,
* 1.0000.000 TL destekli KOSGEB İleri Girişimcilik Programı'ndan yararlanma,
* TÜBİTAK BİGG Teknogirişim Desteği Programı'ndan yararlanma,
* Program sonunda gerçekleşecek olan "Demoday" ile yatırımcılarla buluşma
Son Başvuru Tarihi: 27 Mart 2023