Bilişim Vadisi'nden Startup20 Çalıştayı: Küresel ve Bölgesel Bakışlar etkinliği

Etkinliğin açılış konuşmalarını, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen yapacak.
Etkinlikte "Uluslararası İş Birliği, Sorumlu Yapay Zeka, Tokenizasyon, İnovasyon, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim ve Yatırım" konuları ele alınacak.
Tarih: 25 Temmuz Perşembe
Saat: 09:00
Yer: Bilişim Vadisi Gebze Kampüsü, Eren Bülbül Konferans Salonu
AÇILIŞ KONUŞMALARI VE STARTUP20 2024 OTURUMU
09.00 – 09.45 | Kayıt ve İkram
09.45 – 10.45 | Açılış Konuşmaları
11.00 – 12.30 | Startup20 Oturumu: Ülke Delegelerinin Gözünden Startup20 2024 Gündemi
Ingrid Barth |Brezilya Startup'ları Derneği Başkanı
Hoda Al Khzaimi | New York Üniversitesi Abu Dabi Siber Güvenlik Merkezi Direktörü
Franziska Teubert | Alman Startup'lar Federal Birliği Genel Müdürü
Chintan Oza | Startup20 Yatırım Çalışma Grubu Üyesi, Hindistan
12.30-13.30 I Öğle Arası
ÇALIŞTAY "STARTUP20 PERSPEKTİFİ VE TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ"
13.30-14.20 I 1. Oturum: Sorun Tespiti
14.20-14.30 I Kahve Arası
14.30-15.20 I 2. Oturum: Çözüm Önerileri
15.20-15.30 I Kahve Arası
15.30-16.30 I 3. Oturum: Ortak Bildiri