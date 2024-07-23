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Bilim-Teknoloji

Bilişim Vadisi'nden Startup20 Çalıştayı: Küresel ve Bölgesel Bakışlar etkinliği

Bilişim Vadisi, 25 Temmuz Perşembe günü, Startup20 Çalıştayı: Küresel ve Bölgesel Bakışlar etkinliği düzenleyecek.

23 Temmuz 2024 Salı 16:22 - Güncelleme:
Bilişim Vadisi'nden Startup20 Çalıştayı: Küresel ve Bölgesel Bakışlar etkinliği
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Etkinliğin açılış konuşmalarını, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen yapacak.

Etkinlikte "Uluslararası İş Birliği, Sorumlu Yapay Zeka, Tokenizasyon, İnovasyon, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim ve Yatırım" konuları ele alınacak.

Tarih: 25 Temmuz Perşembe

Saat: 09:00

Yer: Bilişim Vadisi Gebze Kampüsü, Eren Bülbül Konferans Salonu

İŞTE PROGRAM AKIŞI

AÇILIŞ KONUŞMALARI VE STARTUP20 2024 OTURUMU

09.00 – 09.45 | Kayıt ve İkram

09.45 – 10.45 | Açılış Konuşmaları

11.00 – 12.30 | Startup20 Oturumu: Ülke Delegelerinin Gözünden Startup20 2024 Gündemi

Ingrid Barth |Brezilya Startup'ları Derneği Başkanı

Hoda Al Khzaimi | New York Üniversitesi Abu Dabi Siber Güvenlik Merkezi Direktörü

Franziska Teubert | Alman Startup'lar Federal Birliği Genel Müdürü

Chintan Oza | Startup20 Yatırım Çalışma Grubu Üyesi, Hindistan

12.30-13.30 I Öğle Arası

ÇALIŞTAY "STARTUP20 PERSPEKTİFİ VE TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ"

13.30-14.20 I 1. Oturum: Sorun Tespiti

14.20-14.30 I Kahve Arası

14.30-15.20 I 2. Oturum: Çözüm Önerileri

15.20-15.30 I Kahve Arası

15.30-16.30 I 3. Oturum: Ortak Bildiri

  • Bilişim Vadisi
  • Startup20 Çalıştayı
  • Küresel Bakışlar
  • Bölgesel Bakışlar

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