BiP'ten yeni özellikleriyle mesajlaşma deneyimi

AA 10 Nisan 2021 Cumartesi 10:24 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 10:24

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dünya çapında indirilme sayısı 77 milyonu aşan iletişim ve yaşam platformu BiP, her geçen gün eklenen yeni özelliklerle daha da zengin bir mesajlaşma deneyimi sunuyor. Kullanıcılardan gelen taleplere göre yapılan son güncellemeyle uygulamaya mesaj arşivleme, gruplarda 1000 kişiye kadar kişi destekleme ve önemli kişi ya da grupları sohbet ekranında sabitleme gibi yeni özellikler de eklendi. Ayrıca BiP, artık mesaj göndermeden önce üzerine tıklayarak yazı tipini; kalın, italik, altı çizili ve üstü çizili olarak değiştirme imkânı da sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler Genel Müdürü Burak Akıncı, BiP'i geliştirirken kullanıcılardan gelen tüm talepleri dikkate aldıklarının altını çizerek, şunlar aktardı:

"Dünyanın 192 ülkesinde milyonlarca kullanıcıya sahip global bir uygulama olarak, rakiplerimizden yıllarca önce hayata geçirdiğimiz yenilikçi özelliklerimiz sayesinde dünya genelinde en hızlı büyüyen iletişim platformlarından biriyiz. Teknolojik gücümüzün yanı sıra kişisel verilerin korunması konusunda uyguladığımız şeffaf politikamız ile de takdir topluyoruz.



AppStore ve Google Play mağazalarındaki yüksek memnuniyet puanlarımız ve aldığımız pozitif yorumlar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Kullanıcılarımızın isteği üzerine, birçok yeni özelliği daha hayata geçirdik. Çok yakın bir zamanda ise diğer uygulamalardan sohbet ve grupları taşıyabilmeyi, 10 kişiye kadar grup görüntülü görüşmedeki kişi sayısını artırmayı ve durum özelliğini de hayata geçirmeyi planlıyoruz."

- BİP'in öne çıkan özellikleri

BiP hayata geçirdiği öncelikli özellikleriyle dikkati çekiyor. HD kalitesinde fotoğraf paylaşımı ve HD kalitede 10 kişiye kadar grup görüntülü görüşme BiP'in en çok kullanılan ve fark yaratan özellikleri olarak öne çıkıyor. Mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etmeyi mümkün kılan Anlık Çeviri özelliği de BiP'i rakipleri karşısında ayrıştırıyor. Anlık çeviri özelliği ile BiP, 2020 Global Mobile Awards ödüllerinde 'En Yenilikçi Mobil Uygulama' ödülünü de kazanmıştı. BiP ayrıca yaklaşık üç yıldır IBAN, Hesap Numarası gibi bilgilere ihtiyaç duymadan sadece telefon numarası ile para transferi yapabilme imkânı da sunuyor. BiP'in 6 yıl önce kullanıcılarına sunduğu kaybolan mesaj özelliği sayesinde ise gönderilen mesajlar seçilen süre boyunca takipçinin sohbet ekranında görünüyor ve belirlenen süre dolunca otomatik olarak siliniyor.