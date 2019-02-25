İran ilk defa bir denizaltından seyir füzesi ateşledi

İran, uluslararası petrol sevkiyatı için stratejik konumdaki Hürmüz Boğazı'nı da kapsayan bölgede başlattığı ve 3 gün sürecek olan Velayat-97 askeri tatbikatında ilk defa bir denizaltından seyir füzesi ateşlediğini duyurdu.

İran konuyla ilgili olarak, "Fırlatılan bu seyir füzesi sadece bu denizaltımıza has değil diğer denizaltılarımız da aynı kapasiteye sahip." denildi. Ancak füzenin menzili hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Uzmanlar seyir füzesinin İran'ın 2008'de geliştirdiği Nasr-1 füzesinin yenilenmiş bir versiyonu olduğu ve 35 kilometre menzile sahip bir füze olduğu görüşünde.

Velayet 97 tatbikatı Hürmüz Boğazı'ndan Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyine kadar uzanan yaklaşık 2 milyon kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. Tatbikata savaş gemileri, denizaltılar, lojistik destek gemileri, "hovercraft" adı verilen hava yastıklı tekneler, keşif uçakları ve helikopterlerin de aralarında olduğu yüzden fazla askeri araç katılıyor.