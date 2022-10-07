İSTANBUL 19°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2022 Cuma / 12 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5875
  • EURO
    18,0889
  • ALTIN
    1012.65
  • BIST100
    3567.6
  • Haberler
  • >
  • Bilim-Teknoloji
  • >
  • Bir insanı tek seferde yutabilir! Duyduklarınıza inanamayacaksınız: Canavar yılan…
Bilim-Teknoloji

Bir insanı tek seferde yutabilir! Duyduklarınıza inanamayacaksınız: Canavar yılan…

Doğal yaşama yönelik etkileyici çekimleriyle ünlü National Geographic, bir zamanlar hayvanşar alemine hükmeden canavar yılan Titanoboa hakkında değerlendirmelerde bulundu. Günümüzde yaşayan anakondadan otuz kat daha büyük Titanoboa yılanın dinozorların neslinin tükenmesinden yaklaşık beş milyon yıl sonra Güney Amerika'da yaşadığı ortaya çıktı.

7 Ekim 2022 Cuma 22:06 - Güncelleme:
Bir insanı tek seferde yutabilir! Duyduklarınıza inanamayacaksınız: Canavar yılan…
ABONE OL

Dünyada birçok insan anakonda yılanının bugün hala yaşayan en büyük yılan olduğunu düşünüyor. Ancak anakondadan bile daha büyük bir yılan olduğu ortaya çıktı, yani büyük ve güçlü bir sürüngen olan efsanevi yılan Titanoboa.

National Geographic'in 7 Ekim 2022 Cuma günü bildirildiğine göre, Titanoboa'nın muazzam vücudu büyük hayvanları avlamasına izin veriyor. Hayvan, dinozorların neslinin tükenmesinden yaklaşık beş milyon yıl sonra Güney Amerika'nın tropikal ormanlarında gelişti.

TİTANOBOA YILANI ANAKONDADAN BİLE BÜYÜK

Tarih öncesi türlerin 1,3 tondan fazla ağırlığa sahip olduğu tahmin ediliyor. Titanoboa yılanı bugün yaşayan en büyük yılan türü olan anakondadan neredeyse otuz kat daha ağırlığında olduğunu düşünülüyor.

Böylece, Titanoboa sadece tarihin en büyük yılanı değil, aynı zamanda dinozorların ölümünden sonra karada yaşayan en büyük omurgalıydı. Titanoboa, kendisiyle aynı habitatta yaşayan antik kaplumbağaları ve timsahları kolayca avlayabilir. Bilim adamları, bu Titanoboa'nın habitatı nedeniyle çok büyük bir boyuta ulaşabileceğine inanıyor.

KÖMÜR MADENİNDE KEŞFEDİLDİ

Titanoboa yılanlarının habitatı oldukça sıcaktı. Bugünün sıcaklığından çok daha sıcak ortamda yaşayan Titanoba gibi sürüngenlerin vücut ısısı ortam sıcaklığına bağlı olup ve metabolizma yavaşlamadan önce çok yükselebilir. Sıcak bir iklimde yaşayan bu yılan, daha yüksek sıcaklık daha dağınık kütlesini desteklediği için büyüyebilir.

Bu Titanoboa yılanı, 58 milyon ila 60 milyon yıl öncesine ait birkaç fosilden tanımlandı. Titanoboa yılanı ilk olarak 2009 yılında, Kolombiya'daki bir kömür madenindeki kayalardan keşfedildikten yaklaşık beş yıl sonra tanımlandı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.