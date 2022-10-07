Bir insanı tek seferde yutabilir! Duyduklarınıza inanamayacaksınız: Canavar yılan…

Dünyada birçok insan anakonda yılanının bugün hala yaşayan en büyük yılan olduğunu düşünüyor. Ancak anakondadan bile daha büyük bir yılan olduğu ortaya çıktı, yani büyük ve güçlü bir sürüngen olan efsanevi yılan Titanoboa.

National Geographic'in 7 Ekim 2022 Cuma günü bildirildiğine göre, Titanoboa'nın muazzam vücudu büyük hayvanları avlamasına izin veriyor. Hayvan, dinozorların neslinin tükenmesinden yaklaşık beş milyon yıl sonra Güney Amerika'nın tropikal ormanlarında gelişti.

TİTANOBOA YILANI ANAKONDADAN BİLE BÜYÜK

Tarih öncesi türlerin 1,3 tondan fazla ağırlığa sahip olduğu tahmin ediliyor. Titanoboa yılanı bugün yaşayan en büyük yılan türü olan anakondadan neredeyse otuz kat daha ağırlığında olduğunu düşünülüyor.

Böylece, Titanoboa sadece tarihin en büyük yılanı değil, aynı zamanda dinozorların ölümünden sonra karada yaşayan en büyük omurgalıydı. Titanoboa, kendisiyle aynı habitatta yaşayan antik kaplumbağaları ve timsahları kolayca avlayabilir. Bilim adamları, bu Titanoboa'nın habitatı nedeniyle çok büyük bir boyuta ulaşabileceğine inanıyor.

KÖMÜR MADENİNDE KEŞFEDİLDİ

Titanoboa yılanlarının habitatı oldukça sıcaktı. Bugünün sıcaklığından çok daha sıcak ortamda yaşayan Titanoba gibi sürüngenlerin vücut ısısı ortam sıcaklığına bağlı olup ve metabolizma yavaşlamadan önce çok yükselebilir. Sıcak bir iklimde yaşayan bu yılan, daha yüksek sıcaklık daha dağınık kütlesini desteklediği için büyüyebilir.

Bu Titanoboa yılanı, 58 milyon ila 60 milyon yıl öncesine ait birkaç fosilden tanımlandı. Titanoboa yılanı ilk olarak 2009 yılında, Kolombiya'daki bir kömür madenindeki kayalardan keşfedildikten yaklaşık beş yıl sonra tanımlandı.