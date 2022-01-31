Bir öğrenci keşfetti! Dünya şokta: Yüzlerce kat daha güçlü...

Independent Türkçe 31 Ocak 2022 Pazartesi 12:33 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 13:03

XO-3b adı verilen ötegezegende bir yıl, Dünya zamanıyla sadece üç gün sürüyor. Dolayısıyla mevsimler de ürkütücü bir hızla geçiyor. Gezegende kış iki günde biterken, yaz da yalnızca bir gün sürüyor.



Araştırma ekibinden Lisa Dang, "Mevsimsel sıcaklık değişimlerinin Dünya'dakinden yüzlerce kat daha güçlü olduğunu gördük" diye konuştu.

XO-3b, "sıcak Jüpiter" diye sınıflandırıldı. Etrafında döndüğü yıldıza yakın konumda olup da Jüpiter'le aynı ya da ondan büyük boyutlara sahip gezegenler bu sınıfta yer alıyor.

XO-3b'nın yarıpı Jüpiter'in 1,2 katı. Kütlesi ise Jüpiter'inkinden yaklaşık 12 kat fazla.

Ötegezegenin yıldızıyla arasında yaklaşık 6,7 milyon kilometrelik bir mesafe var. Astronomik ölçüler söz konusu olduğunda bu gezegenin yıldızıyla "adeta burun buruna" olduğu anlamına geliyor.

Kanada'daki McGill Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Dang, bulguları 13 Ocak'ta Amerikan Astronomi Derneği'nin basın toplantısında açıkladı.

Bulgular aynı zaman da hakemli bilimsel dergi The Astronomical Journal'da yayımlandı.

DÜNYA İLE AYNI DEĞİL

Dünya'da mevsimler, gezegenin ekseninin eğikliğinden kaynaklanıyor. XO-3b'de ise gezegenin yıldızının etrafında elips şeklinde bir yörünge çizmesiyle ortaya çıkıyor. Bu nedenle ötegezegende mevsimler, yıldızdan gelen radyasyon miktarını önemli ölçüde etkiliyor.

Dang, "Bunlar, Dünya'da yaşadığımız mevsimlerle aynı değil" dedi. Bilim insanına göre elips bir yörünge izlediği halde yıldızına bu denli yakın olan gezegen bulmak çok zor.

Ancak yörünge, Dang ve meslektaşlarının tespit ettiği tek şaşırtıcı özellik değil. Spitzer Uzay Teleskobu aynı zamanda beklenenden daha güçlü kızılötesi işaretler keşfetti. Bu da gezegenin son derece sıcak olduğu anlamına geliyor.

Dang, "Spitzer sayesinde gördüğümüz bu ekstra sıcaklık mevsimsel değil. Yani yıl boyunca devam ediyor" dedi: "Araştırmamız, onun yalnızca yakınındaki yıldızı tarafından ısıtılmadığını söylüyor. Isı aynı zamanda gezegenin içinden de geliyor."