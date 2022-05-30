Bir telefondan beklenenin daha fazlası... Türkiye'de piyasaya çıkmak için gün sayıyor

Markadan yapılan açıklamaya göre, Honor X9, bataryada yüzde 30 performans artışı sunan GPU Turbo ile geliyor. Bu sayede cihaz kullanıcıların canlı renkler, yüksek çözünürlüklü ekran ve gelişmiş bir performansla neredeyse tüm gün oyun oynayabilmesine imkan sağlıyor.

Yüzde 94 ekran kasa oranına sahip olan Honor X9, 6.81 inçlik Honor fullview ekran ile 16,7 milyon rengi desteklerken, 120Hz ekran yenileme hızıyla da oyun severlerin daha akıcı bir deneyim yaşamalarını sağlıyor. Honor X9, 8,05 mm inceliği ve 189 gram ağırlığıyla, ince ve hafif bir cihaz olarak öne çıkıyor.

- TÜM GÜN VERİMLİLİK İÇİN UZUN PİL ÖMRÜ

4800 mAh'lik uzun ömürlü pil ile gelen Honor X9, sadece tek sefer şarj edilerek 16,8 saate kadar sosyal medya kullanımı,12,8 saate kadar video izleme veya 25,6 saate kadar telefonla görüşme olanağı sağlıyor. Honor X9, Honor'un yenilikçi 66w kablolu Honor supercharge teknolojisini destekliyor.

Qualcomm Snapdragon 695 5G Mobil Platformu tarafından desteklenen ilk akıllı telefonlardan biri olan Honor X9, flash belleğin bir kısmını RAM'e aktaran Honor RAM Turbo (8GB+2GB) ile donatıldı. Bu sayede 8GB RAM, 10GB RAM'e yükseltilebiliyor.

- VİDEO EDİTİ YAPAN MİKRO FİLM MODU

Honor X9, simetrik bir kamera tasarımına sahip. Honor X9, LED flaş içeren 48MP ana kamera, 2MP Bokeh Kamera ve 2MP makro kamera ile geliyor. Cihaz, kullanıcıların hem ön kamerayı hem de arka ana kamerayı kullanarak iki farklı perspektifi aynı anda çekmelerine olanak tanıyan Çift Görünümlü Kayıt özelliğine de sahip.

İçerik oluşturucular için ideal olan mikro film modu ise kullanıcıların video çekimlerini üçüncü parti uygulamalarla uğraşmadan otomatik olarak birleştirmelerini sağlayan basit bir düzenleme çözümü sağlıyor.