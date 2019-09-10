27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,772
  • 6,3775
  • 278.271
  • 101213
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Bir yıl boyunca havada kalabilecek İHA'nın deneme uçuşları başlıyor

BAE Systems, 1 yıl boyunca 65 bin feet'te uçabilen, güneş enerjisiyle çalışan bir İHA'nın deneme uçuşlarına başlayacak.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Havacılık ve savunma sanayisinde faaliyet gösteren bir İngiliz şirketi olan BAE Systems, 1 yıl boyunca havada kalabilen, 65 bin feet'te uçabilen, güneş enerjisiyle çalışan bir İHA'nın deneme uçuşlarına başlayacağını duyurdu.
 
BAE Systems, güneş enerjisiyle çalışan İHA'yı PHASA-35 olarak adlandırmak için ilk çalışmaları yapan Prismatic Ltd'nin İngiliz KOBİ'lerini devralmak için bir anlaşmaya vardığını açıkladı.
 
Şirketten yapılan açıklamada, "İHA'nın uçuş denemelerinin 2020 başlarında yapılması planlanmaktadır ve hem sivil hem de askeri uygulamalar için çeşitli yükler taşıyabilecektir." denildi.
 
İki şirket arasındaki ilk işbirliğinin Mayıs 2018'de açıklanmasından bu yana, mühendisler 35 metrelik iki adet güneş enerjili İHA prototipi, çeşitli sensör yükleri ve operasyonel konseptler geliştirmek için çalışıyorlar.
 
BAE Systems Baş Teknoloji Yöneticisi Nigel Whitehead, “Şirkete yaptığımız yatırım (Prismatic Ltd), bu uçağın 12 ay içinde müşterileriyle ilk operasyonlara başlayabilmesi ihtimali ile birlikte bu teknolojiyi üretime sokmamızı sağlayacak.” ifadesini kullandı.
 
PHASA-35 Solar İHA programı illüstrasyonu 
 

İstiklal Caddesi´ndeki dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Jack Ma emekliye ayrıldı

Jack Ma emekliye ayrıldı

Pençe harekatında hepsi imha edildi

Pençe harekatında hepsi imha edildi

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Dere yatağında 34 kilogram eroin bulundu

Dere yatağında 34 kilogram eroin bulundu

'Bütün bölgeyi terörden arındıracağız'

'Bütün bölgeyi terörden arındıracağız'

Rusya'dan ABD'ye füze cevabı: Yanıt verilecek

Rusya'dan ABD'ye füze cevabı: Yanıt verilecek

Bir yıl boyunca havada kalabilecek

Bir yıl boyunca havada kalabilecek

'Otoyollarda hız sınırının artırılması için çalışma yapıyoruz'

'Otoyollarda hız sınırının artırılması için çalışma yapıyoruz'
 

POPÜLER HABERLER

Kerbela´yı anma etkinliğinde izdiham: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kerbela´yı anma etkinliğinde izdiham: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korku filmi senaryolarını aratmayan cinayet! Sevgilisine böyle tuzak kurdu

Korku filmi senaryolarını aratmayan cinayet! Sevgilisine böyle tuzak kurdu

Başkan Erdoğan'ın ziyareti ilgiyi artırdı... Duyan oraya gidiyor

Başkan Erdoğan'ın ziyareti ilgiyi artırdı... Duyan oraya gidiyor

TurAz Kartalı'ndan gururlandıran görüntüler

TurAz Kartalı'ndan gururlandıran görüntüler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019