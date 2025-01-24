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Bilim-Teknoloji

Bitlis ve Van Gölü'nde görüldü! Havada heyecanlandıran olay

SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının Bitlis'in Tatvan ilçesi ve Van Gölü semalarında görülmesi heyecana neden oldu.

IHA24 Ocak 2025 Cuma 06:36 - Güncelleme:
Bitlis ve Van Gölü'nde görüldü! Havada heyecanlandıran olay
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Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının geçişi görenleri heyecanlandırırken, gökyüzünde tek sıralı halde giden uydular, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesi ve Rahva bölgesinden bakıldığında Van Gölü üzerinde birbiri ardına sıralanmış ışıkları görenler cep telefonları kameralarına sarıldı.

Dikkat çekici görüntüleri ölümsüzleştiren vatandaşlar, uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından fırlatılan Starlink uydularını görüntülemeyi başardı.

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