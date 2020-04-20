Biyosis yerli solunum cihazını kim yaptı? İşte Biyosis (Biyovent) yerli ve milli solunum cihazının özellikleri

20 Nisan 2020 Pazartesi 15:14 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 15:14

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar bir bir hayata geçiyor. Koronavirüs (Covid-19) salgın sürecinde tüm dünyanın ihtiyacı olan solunum cihazları yerli üretime geçti. Türkiye, yerli solunum cihazını tanıttı. Şu an 100 tane üretilen yerli solunum cihazının Mayıs ayında 5000 adet üretilmesi planlanıyor. Peki Biyosis nedir? Biyosis, yerli solunum cihazının yapımındaki firmalardan birinin adı. Yerli solunum cihazının adı ise Biyovent. Yerli solunum cihazının (Biyovent) özellikleri nelerdir? Detaylar haberimizde..

BİYOSİS-BİYOVENT NEDİR?

Türkiye, koronavirüs salgınını en az hasarla atlatacak diyen Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçen yerli Biyosis (Biyovent) solunum cihazı üretildi. Biyosis, yerli solunum cihazının yapımındaki firmalardan birinin adı. Yerli solunum cihazının adı ise Biyovent.

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışında tanıtımı yapılan yerli solunum cihazı Biyovent (ventilatör), temiz havayı ve oksijeni akciğerlerin içine taşıyarak, fiziksel olarak nefes alamayan veya yetersiz nefes alan bir hastaların solunum yapabilmesi için üretilen mekanik ventilasyon sağlayan bir makinedir.

YERLİ SOLUNUM CİHAZINI KİMLER ÜRETTİ?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Biosis ile ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Varank, yaptığı açıklamada "Yerli ve milli ventilatörümüz bugün itibarıyla üretilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir. 100 yerli solunum cihazının teslimatı yapılıyor. Bu dönemde özellikle dünyada en çok sorun olan solunum cihazları olmuştur.

Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde geliştirilen Baykar, Arçelik, ASELSAN ve Biosis ve Sanayi Bakanlığı’nın yoğun desteği ile üretilen ventilatörler de bugün itibari ile üretilmiş ve hazır hale getirilmiştir. Biz toplamda Mayıs ayına kadar 5 bine kadar üretilmesini planladık." ifadelerini kullandı.

BİYOVENT'İN ÖZELLİKLERİ

Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı tümüyle milli imkanlarla tasarlanmış ve imal edilmiştir.

Biyovent 5 yıllık AR-GE çalışması sonucu, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Bilkent Üniversitesi Cyberpark destekleriyle üretilmiştir.

5 yıllık tasarım, üretim ve test süreci savunma sanayinden mühendisler ve ileri solunum fizyolojisi bilen doktorların ortaklaşa çalışması ile başarıyla sonuçlanmıştır.

1. Milisaniyeler içerisinde tepki verir

2. Biyovent Nasal Cpap ve Yüksek Akış Oksijen terapisi(HFOT) modlarına sahiptir.

3. Biyovent entegre nebülizör sistemine sahiptir.

4. Hasta durumunu operatöre daha anlamlı sunmak için Biyovent anlık ölçüm değerlerini grafiksel olarak gösterir.

5. Basınç-Zaman, Hacim-Zaman, Akış-Zaman; Döngüler: BasınçHacim, Basınç-Akış ve Akış-Hacim Grafikleri

6. Akıllı Solunum İzleme (Smart Lung View/Ventilation Cockpit) özelliği ile kullanıcıya akciğer dinamik durumunu gösterir.

7. Grafik durdurma özelliği ile grafik ve döngüleri dondurarak kullanıcıya analiz imkanı sunar.

Varank brifingde şunları söyledi:

"Liderliğinizde 18 yılda adeta sıfırdan inşa edilen ekosistemin, sağlık alanındaki dev yatırımların, Türkiye'yi nasıl güçlü kıldığı bugün çok daha iyi anlaşılıyor. Koronavirüs salgını pek çok gelişmiş ülkeyi aciz bırakırken, Türkiye ayaklarının üzerinde dimdik duruyor. İşte bugün bu ekosistemin bir parçası olacak muhteşem bir hastanenin açılışındayız.

Bu süreçte büyük fedakarlık gösteren, canla başla çalışan sağlık çalışanlarımıza bir kez daha huzurunuzda teşekkür ediyorum. Başakşehir Şehir Hastanesi gibi modern yatırımlar sağlık çalışanlarımızın emeklerine yaraşır adımlardır.

Bugün hastanemizin açılışının yanında yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarının ilk teslimatını da gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Sizin talimatlarınızla bu küresel salgın henüz ülkemiz sınırlarına girmeden çok önce tedbirlerimizi almaya başladık. Bu salgında en kritik ihtiyaçlardan birinin yoğun bakım solunum cihazları olduğunu biliyorduk.

Sağlık bakanlığımızın envanteri solunum cihazı noktasında da güçlü. Ama biz, süreç içinde bir sıkıntıyla karşılaşmamak adına, bu işin ne kadar kritik olduğunun bilinciyle hareket ettik.

Malumunuz, "bugün" bu cihazları ya da parçalarını parasını verseniz dahi satın alamıyorsunuz. İşte bu yüzden kendi imkanlarımızla bu cihazları üretmek için Sağlık Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde sürecin daha başında harekete geçtik.

Çünkü biz, araştırma geliştirme alt yapılarımıza, çalışkan ve becerikli mühendislerimize güveniyoruz. Nitekim Bakanlığımızın destekleriyle kurulan Biosys isimli bir girişim firmasının bu alanda yaptığı çalışmalar, geliştirdiği bir ürün vardı.

Bu çalışmaları hızla seri üretime dönüştürmek için yerli firmalarımız bir milli seferberlik başlattı. Onlarca Türk mühendis bir araya geldi. Gece gündüz çalıştılar. Ve büyük bir özveriyle sadece 14 gün gibi kısa bir sürede seri üretim bandından ilk yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazını indirdiler.

Bugün testleri tamamlanmış ürünlerin bir kısmını Sağlık Bakanlığımıza teslim ediyoruz. İnşallah Mayıs sonuna kadar beş bin cihaz üretilmiş olacak. Tüm çabamız, sağlık çalışanlarımızın insanüstü emeklerine bir nebze de olsa katkı sağlamak.

Sayın Cumhurbaşkanım, Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Sizin vizyonunuzla biz bu cihazları sadece ülkemiz için değil şu an bu salgınla boğuşan tüm insanlık için ürettik.

Ülkemizin ihtiyacının olmadığı durumlarda diğer ülkelere de bu cihazlar çok rahat bir şekilde gönderebilir. Böyle bir küresel salgın döneminde yardım isteyen değil yardım eden bir ülke olmak bizleri gururlandırıyor.

Bu Türkiye'nin gücüdür. Bu Türk mühendislerinin gücüdür. Ben o yüzden, şuan burada bulunan mühendislerimiz nezdinde bu işte emeği geçen herkese, özellikle Arçelik, Aselsan, Baykar, Biosys firmalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim inşallah bu sıkıntılı dönemin üstesinden ülkece gelmeyi bizlere nasip etsin diyorum. Hem Başakşehir Şehir Hastanemizin hem de yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."