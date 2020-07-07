Blue baby oyunu nedir? Mavi bebek oyunu blue baby efsanesi

07 Temmuz 2020 Salı 14:06 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 14:06

Çocuklar için tehlikeli hale gelen oyun dünyasında Momo ve mavi balinadan sonra mavi bebek oyunu tehlike saçmaya başladı. Son günlerde ortaya çıkan ‘Mavi Bebek' adlı oyun aileleri tedirgin ediyor. Momo ve Mavi balina oyunundan sonra çocukların psikolojisini bozan Blue baby oyunu ile ilgili ebeveynlere uyarılarda bulunan Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı Engin Dinç, ailelere blue baby efsanesi ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Çocukları ve gençleri tehlikeli bir psikolojiye sürükleyen Mavi Bebek oyunu tıpkı Mavi Balina gibi çocukların psikolojisini bozup intihara sürüklüyor. Peki Mavi bebek oyunu blue baby efsanesi nedir?

MAVİ BEBEK OYUNU

Mavi bebek oyunu, blue baby efsanesinden türetilmiş fiziksel bir oyundur. Fiziksel tepkiye bağlı olan bu oyun, banyoda oynanan bir oyundur. Banyoda ışıkjları kapatarak oynanan bu oyunda efsaneye göre, elinizde telefonu kucağınızda bebek varmış gibi defalarca 'Blue baby, baby blue...' diyerek 10-15 defa salladıktan sonra kolunuzda bir ağırlık hissetmeye başlıyorsunuz. Yine bir efsaneye göre bebeğin tırnakları çocuğun koluna batıyor. Oyunda mavi bebeğin annesi 'bebeğimi bırak' şeklinde çığlık atarak oyuncuya sesleniyor. Oyunu o noktadan sonra bırakmayan çocukların akıl sağlığında ciddi problemler ortaya çıkabiliyor. Eğer orada durmaya ve bu işlemi yapmaya devam ederlerse oyundan gelen görüntü ve ses efektlerinin etkisiyle delirebilir ve hatta intihar edebilirler.

Bu oyun Jonathan Galindo isimli oyun içerisinde talimat olarak veriliyor ve zihni ele geçirilen kullanıcının bazı şeyleri yapması isteniyor. Oyunu o noktadan sonra bırakmayan çocukların akıl sağlığında ciddi problemler ortaya çıkabiliyor.

BLUE BABY EFSANESİ

Efsaneye göre eskiden bir kadının bebeği olmuş. Bebeğin gözleri masmaviymiş. Kadın bir sabah uyandığında bebeğini beşiğinde bulamamış. Sonradan çocuk ölü ve gözleri oyulmuş halde bulunmuş. Bunu duyan kadın evlat acısına dayanamayıp kendini asmış ve bu efsanenin adı Blue Baby olarak kalmış.

FACEBOOK VE INSTAGRAM'DAN ULAŞILIYOR

Momo'nun oynanması için deep web gibi gizli bağlantılar gerekiyordu fakat mavi bebek oyunu (blue baby) çocuklara Facebook ve Instagram üzerinden çeşitli mesajlarla ulaşabiliyor. Çocukları dilediği gibi talimat verip istediklerini yaptıran oyuna karşı uzmanlar, ailelerin çok dikkatli olmaları ve çocukları sık sık kontrol etmeleri isteniyor. Çocukları korkutmak üzerine tasarlanmış bu oyunda 13-18 yaş arası büyük çocukları da etkisi altına aldığı öğrenildi.