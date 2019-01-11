Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani BMC'nin 'stratejik üssünün' temel atma törenine katılacak

Savunma sanayisinin son dönemdeki en büyük yatırımlarından olan ve BMC'nin "stratejik üssü" olarak da nitelendirilen tesis hayata geçiriliyor.

BMC Karasu Fabrikası alanında 13 Ocak Pazar günü düzenlenecek törende, şirketin gelecek 50 yıllık vizyonu açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra iş dünyasının önemli temsilcilerinin de katılması beklenen törende, BMC Karasu Fabrikası'nın temeli atılacak, canlı bağlantıyla BMC İzmir Pınarbaşı Fabrikası'nın açılışı gerçekleştirecek ve BMC POWER'ın geliştirdiği yerli ve milli motor çalıştırılacak.

Törende, Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilen IAA Otomotiv ve Yan Sanayii Fuarı'nda ilk kez dünya sahnesine çıkan BMC Tuğra kamyonu için hazırlanan reklam filminin ilk gösterimi de yapılacak.

BMC'nin Sakarya'da yapmayı planladığı tekerlekli muhtelif zırhlı araç, paletli zırhlı araç, lazer silahı, insansız zırhlı araç, dizel motor, hızlı tren, metro, bölgesel tren gibi raylı sistem araçları üretimine yönelik yatırımlarının "süper teşvik" mekanizmasıyla desteklenmesi kararlaştırılmıştı.