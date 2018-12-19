Boeing tarafından geliştirilen MQ-25 İHA yüzünü gösterdi
Boeing tarafından geliştirilen ve savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yapacak insansız hava aracı MQ-25 Stingray, savaş uçaklarının savaş alanını genişletecek. Boeing MQ-25'e ait görüntüleri sosyal medya hesabından bugün paylaştı.
- star.com.tr / M. Cihat AĞAÇ
Dünyanın en büyük askeri, sivil uçak ve helikopter üreticilerinden ABD'li Boeing, geliştirdiği MQ-25 Stingray ile havacılık sektörünün geleceğine yatırım yapıyor.
Havada yakıt ikmali için geliştirilen İnsansız Hava Aracı (İHA) MQ-25 Stingray, ABD Deniz Kuvvetleri'nde görev alarak Boeing'in F/A-18 Super Hornet ve EA-18G Growler ile Lockheed Martin F-35C'nin menzilini artırarak savaş alanını genişletecek.
Başta saldırı için geliştirilmesi beklenen İHA, donanmanın insansız ikmal uçağı gereksinimleri doğrultusunda geliştiriliyor.
Boeing, MQ-25 ait görseli bugün, sosyal medya hesabından paylaştı.
Revealed and ready! #BoeingMQ25 #UAS future @USNavy tanker will extend the range of combat aircraft the flight deck to the fight!— Boeing Defense (@BoeingDefense) 19 Aralık 2017
RELEASE: https://t.co/tkDt0R84zB #MQ25 #PhantomWorks pic.twitter.com/gSgS8xmIRR
DONANMADAN 805 MİLYON DOLAR
ABD donanması ile Boeing, yakıt ikmali için geliştirilecek İHA MQ-25'in temini için, Boeing'e 805 milyon dolarlık anlaşma üzerinde uzlaştı.
Anlaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Boeing Savunma, Uzay ve Güvenlik CEO'su Leanne Caret, ''Şirket olarak hem takımımıza hem de ABD donanmasında yakıt ikmali gereksinimlerini karşılayacak İHA sistemine yatırım yaptık.'' dedi.
TERCİH SEBEBİ
Boeing'in maliyetleri düşürmek için F/A-18 tarafından kullanılan parçaları kullanması bekleniyor. Ayrıca, hava kuvvetlerine tanker inşa ettiği için yakıt ikmali konusunda tecrübeye sahip.
Radara yakalanmayacak şekilde dizayn edildiği ileri sürülen MQ-25, normal uçak gemilerinden de havalanabilecek. Yani ekstra donanıma ihtiyaç duymayacak.
Yeni nesil MQ-25 İHA'nın kanatları katlanabiliyor. Böylelikle taşıyıcı gemide kapladığı alanı azaltıyor.
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