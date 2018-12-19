Boeing tarafından geliştirilen MQ-25 İHA yüzünü gösterdi

Dünyanın en büyük askeri, sivil uçak ve helikopter üreticilerinden ABD'li Boeing, geliştirdiği MQ-25 Stingray ile havacılık sektörünün geleceğine yatırım yapıyor.

Havada yakıt ikmali için geliştirilen İnsansız Hava Aracı (İHA) MQ-25 Stingray, ABD Deniz Kuvvetleri'nde görev alarak Boeing'in F/A-18 Super Hornet ve EA-18G Growler ile Lockheed Martin F-35C'nin menzilini artırarak savaş alanını genişletecek.

Başta saldırı için geliştirilmesi beklenen İHA, donanmanın insansız ikmal uçağı gereksinimleri doğrultusunda geliştiriliyor.

Boeing, MQ-25 ait görseli bugün, sosyal medya hesabından paylaştı.

DONANMADAN 805 MİLYON DOLAR

ABD donanması ile Boeing, yakıt ikmali için geliştirilecek İHA MQ-25'in temini için, Boeing'e 805 milyon dolarlık anlaşma üzerinde uzlaştı.

Anlaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Boeing Savunma, Uzay ve Güvenlik CEO'su Leanne Caret, ''Şirket olarak hem takımımıza hem de ABD donanmasında yakıt ikmali gereksinimlerini karşılayacak İHA sistemine yatırım yaptık.'' dedi.

TERCİH SEBEBİ

Boeing'in maliyetleri düşürmek için F/A-18 tarafından kullanılan parçaları kullanması bekleniyor. Ayrıca, hava kuvvetlerine tanker inşa ettiği için yakıt ikmali konusunda tecrübeye sahip.

Radara yakalanmayacak şekilde dizayn edildiği ileri sürülen MQ-25, normal uçak gemilerinden de havalanabilecek. Yani ekstra donanıma ihtiyaç duymayacak.

Yeni nesil MQ-25 İHA'nın kanatları katlanabiliyor. Böylelikle taşıyıcı gemide kapladığı alanı azaltıyor.