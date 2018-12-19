Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Boeing tarafından geliştirilen MQ-25 İHA yüzünü gösterdi

Boeing tarafından geliştirilen ve savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yapacak insansız hava aracı MQ-25 Stingray, savaş uçaklarının savaş alanını genişletecek. Boeing MQ-25'e ait görüntüleri sosyal medya hesabından bugün paylaştı.

  • star.com.tr / M. Cihat AĞAÇ
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dünyanın en büyük askeri, sivil uçak ve helikopter üreticilerinden ABD'li Boeing, geliştirdiği MQ-25 Stingray ile havacılık sektörünün geleceğine yatırım yapıyor.
 
Havada yakıt ikmali için geliştirilen İnsansız Hava Aracı (İHA) MQ-25 Stingray, ABD Deniz Kuvvetleri'nde görev alarak Boeing'in F/A-18 Super Hornet ve EA-18G Growler ile Lockheed Martin F-35C'nin menzilini artırarak savaş alanını genişletecek.
 
Başta saldırı için geliştirilmesi beklenen İHA, donanmanın insansız ikmal uçağı gereksinimleri doğrultusunda geliştiriliyor.
 
Boeing, MQ-25 ait görseli bugün, sosyal medya hesabından paylaştı. 
 
 
 
DONANMADAN 805 MİLYON DOLAR
 
ABD donanması ile Boeing, yakıt ikmali için geliştirilecek İHA  MQ-25'in temini için, Boeing'e 805 milyon dolarlık anlaşma üzerinde uzlaştı.
 
Anlaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Boeing Savunma, Uzay ve Güvenlik CEO'su Leanne Caret, ''Şirket olarak hem takımımıza hem de ABD donanmasında yakıt ikmali gereksinimlerini karşılayacak İHA sistemine yatırım yaptık.'' dedi.
 
TERCİH SEBEBİ 
 
Boeing'in maliyetleri düşürmek için F/A-18 tarafından kullanılan parçaları kullanması bekleniyor. Ayrıca, hava kuvvetlerine tanker inşa ettiği için yakıt ikmali konusunda tecrübeye sahip.
 
Radara yakalanmayacak şekilde dizayn edildiği ileri sürülen MQ-25, normal uçak gemilerinden de havalanabilecek. Yani ekstra donanıma ihtiyaç duymayacak. 
 
Yeni nesil MQ-25 İHA'nın kanatları katlanabiliyor. Böylelikle taşıyıcı gemide kapladığı alanı azaltıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Böyle düğün görülmedi! Bir anda saldırdılar

Böyle düğün görülmedi! Bir anda saldırdılar

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu!

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu!

Görüntüsüyle bile dehşete düşüren en zehirli 15 yılan türü

Görüntüsüyle bile dehşete düşüren en zehirli 15 yılan türü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA