Boeing, yeni jet uçağının konsept tasarımını tanıttı

Dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak üreticilerinden Boeing, uzun ve ultra hafif kanatları sayesinde yakıt kullanımını büyük ölçüde azaltmayı amaçlayan ve bu sayede daha hızlı uçmasını hedeflediği yeni jet uçağının konsept tasarımını tanıttı.

Boeing, tasarlanan yeni jetin, 2005 yılının ortalama bir uçak modeli ile karşılaştırıldığında yakıt kullanımının yüzde 60 oranında az olacağını, ancak yakıt tasarruflarını günümüzdeki uçaklarla karşılaştırmak için nihai verilere sahip olmadıklarını söyledi.

Boeing, uçağın önceki tasarımlara göre daha hızlı olduğunu, saatte yaklaşık 965 kilometre hızlara ulaşabileceğini açıkladı. Uçağın yaklaşık 52 metre kanat uzunluğuna sahip olacağı bildirildi.