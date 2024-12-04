Bölgenin Teknoloji ve Girişimcilik Etkinliği Take Off İstanbul, 11-12 Aralık'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde!

Teknoloji ve inovasyonun merkezi haline gelen Take Off İstanbul; girişim ekosistemine adım atmak, trendler hakkında bilgi edinmek, son teknoloji ürünleri deneyimlemek ve ilham verici konuşmalarla ufkunu genişletmek isteyen herkese kapılarını açıyor. Take Off sahnesinde bu yıl; Axiom Space CRO'su Tejpaul Bhatia, Meta Afrika, Orta Doğu ve Türkiye Kamu Politikası Başkan Yardımcısı Kojo Boakye, Samsung Türkiye Genel Müdürü Jeff JO, GANI Kurucusu ve CEO'su Dilek Gürsoy gibi birçok önemli isim yer alacak. Ayrıca onlarca ülkeden 200'den fazla girişimi hem yerel hem global sektör liderleriyle bir araya getirecek olan etkinlik, 1 buçuk milyar dolardan fazla fon yöneten VC (Venture Capital) ve LP'leri (Limited Partner) ağırlayarak yatırım ödülleri ve işbirliği fırsatları sunacak.

ULUSLARARASI GİRİŞİM EKOSİSTEMİNİN ÖNE ÇIKAN İSİMLERİYLE BULUŞUN, FIRSATLARI KEŞFEDİN!

2018'den beri 400'den fazla mentor, yatırımcı ve 166 konuşmacı ağırlayan Take Off İstanbul, kariyerini ileriye taşımak ve girişimcilik dünyasında ilham bulmak isteyenlere önemli fırsatlar sunuyor. Ziyaretçiler çeşitli teknoloji sektörlerinden ve girişim ekosisteminden paydaş ve sponsorlar ile doğrudan bağlantı kurarak profesyonel ağlarını genişletme ve yeni iş birlikleri geliştirme imkanı bulacaklar. Ayrıca, sahnede yer alan panellerde uzman isimleri dinleyebilecek, seçilen girişimlerin yan sahnedeki sunumlarını izleyebilecek, çeşitli usta eğitimlerine katılabilecek, özel tasarlanmış deneyim alanları ve interaktif aktiviteler ile hem bilgi edinip hem de unutulmaz anılar biriktirebilecekler.

TAKE OFF İSTANBUL İÇİN ZİYARETÇİ KAYITLARI DEVAM EDİYOR!

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin iş birliği ve BAYKAR Teknoloji ana sponsorluğunda düzenlenen Take Off İstanbul; İlham veren konuşmacılar, ses getiren girişimler ve iş dünyasından en önemli isimlerle sizleri bekliyor. Girişimciliğin zirvesi Take Off İstanbul'a katılmak için ziyaretçi kaydınızı https://takeoffistanbul.com/tr/ adresi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Take Off İstanbul 2024 Sponsor ve Partnerleri:

Yürütücüler: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi

Ana Sponsor: BAYKAR Teknoloji