Bölgesel dengeyi değiştiren meydan okuma: Mısır İsrail'i KAAN'la uyaracak





Mısır'ın yerli ve milli imkanlarla üretilen 5. Nesil savaş uçağı KAAN projesine katılmayı planlaması, dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Mısır'ın KAAN savaş uçağı projesiyle ilgilenmesinin nedenlerini sıralayan ABD basını, söz konusu gelişmeyle bölgedeki dengelerin değişebileceğini, İsrail'in yayılmacı politikaları ve agresif tutumuna karşı Mısır'ın KAAN'ı koz olarak kullanabileceğini yazdı.

"KAAN ORTA DOĞU'DAKİ GÜÇ DENGELERİNİ DEĞİŞTİRECEK"

ABD basınında yer alan bir haberde, Türkiye ile Mısır arasında yeni bir dönemin başladığına dikkat çekilerek, söz konusu stratejik ortaklık anlaşmasıyla Orta Doğu'daki dengelerin değişeceğine ve hava kuvvetleri açısından KAAN'ın güç dengelerini alt üst edeceğine vurgu yapıldı.

ABD yapımı F-35 ve Çin üretimi J-20 gibi savaş uçaklarıyla rekabet edebilen KAAN, Endonezya'nın ardından şimdi de Mısır'ın radarına girdi.

Kahire yönetimi, hava kuvvetleri filosunu modernize ve güçlendirme hedefleri doğrultusunda Türkiye ile ilişkilerini güçlendirerek stratejik ortaklığını derinleştirmeyi planlıyor.

MISIR İSRAİL'İ "KAAN"LA UYARACAK

Türkiye'nin, son yıllarda hız kazanan savunma sanayii sektöründeki başarılı adımları, Batılı ülkelerin ve ABD'nin silah tekelini kırdı. Dünya genelinde çok sayıda ülke, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği savunma sanayii ürünleriyle yakından ilgilendi, siparişler verdi.

ABD basınında yer alan haberde, İsrail'in bölge ülkelerini tehdit etmesiyle ve bölgedeki gerginliğin tırmanması nedeniyle Mısır'ın önlem almak üzere KAAN'a yöneldiğine değindi.

Türkiye'nin KAAN ile MENA bölgesindeki hava gücü dengelerini değiştireceği ve yeniden şekillendireceği belirtildi.

"KAAN, BATI'NIN HAKİMİYETİNE MEYDAN OKUYOR"

KAAN savaş uçağı programının ABD, Rusya ve Çin gibi ülkelerin teknolojilerine meydan okuduğuna değinilen haberde, Mısır'ın İsrail'e karşı askeri üstünlük kurmak üzere KAAN'a yöneldiğine de vurgu yapıldı.

Mısır'ın, KAAN ile 5. Nesil savaş uçağı filosuna sahip olmasıyla bölgedeki güç dengelerinin değişeceğine değinilen haberde, "Kahire, İsrail'i etkili bir şekilde uyarmak için yollar arıyor ve KAAN kesinlikle bunu yapacaktır." İfadeleri kullanıldı.