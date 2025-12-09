Türkiye'nin savunma alanında attığı son adımlar uluslararası medyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. ABD'den Vietnam'a, Belçika'dan Yunanistan'a kadar birçok ülkede yayınlanan haberlerde, Ankara'nın özellikle deniz gücü alanındaki yükselişinin altı çizildi.

Milli Savunma Bakanlığı, kısa süre önce Türkiye'nin denizlerdeki stratejik bağımsızlığını güçlendirecek Milli Denizaltı (MİLDEN) projesinde önemli bir aşamaya geçildiğini duyurdu.

Açıklamada, MİLDEN'in ilk test bloğunun Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda resmen inşa edilmeye başlandığı bildirildi. Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen denizaltının, milli silah, sensör ve görev sistemleriyle donatılacağı vurgulandı.

"SAVUNMADA ÖZERKLİK ARTIYOR"

ABD merkezli Defense Post , Türkiye'nin MİLDEN üretimine başlamasını, "Türkiye, yerli olarak geliştirdiği ilk denizaltının yapımına başladı" ifadeleriyle duyurdu. Yayın, bu adımın Ankara'nın dışa bağımlılığı azaltma hedefi açısından kritik olduğunu belirtti. Defense Post ayrıca Türkiye'nin hamlesinin, birçok ülkenin stratejik özerklik arayışı kapsamında yerli denizaltı yatırımlarını artırdığı küresel eğilimle uyumlu olduğunu yazdı.

"TASARIM AŞAMASINDAN ÜRETİME GEÇİŞ"

Vietnam'da yayımlanan Viet Bao , çelik kesimi ve ilk blok montajının başlamasını MİLDEN projesinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak değerlendirdi. Haberde, MİLDEN'in 80 metrenin üzerinde uzunluğa ve 2.700 ton deplasmana sahip dizel-elektrikli bir saldırı denizaltısı olduğu ifade edildi.

Gazete, denizaltının şnorkel ihtiyacını azaltan AIP sistemiyle uzun süre su altında kalabileceğini aktararak, akustik izi düşüren motor konfigürasyonuna yönelik çalışmaların Türkiye'ye özellikle gözetimi yüksek bölgelerde ciddi avantaj sağlayacağını belirtti. Viet Bao ayrıca Türkiye'nin MİLDEN ile daha yüksek teknolojik özerklik hedeflediğini ve ihracat kontrol kısıtlarına bağlılığı azaltmayı amaçladığını yazdı.

"GİZLİ DEVRİYELERİ MÜMKÜN KILACAK"

Belçika merkezli Army Recognition , MİLDEN'in, Türkiye'nin donanma modernizasyonu içinde özel bir yere sahip olduğuna dikkat çekti. Yayın, İstanbul Tersanesi'nde yapımı süren ilk TF-2000 hava savunma destroyeriyle paralel ilerleyen MİLDEN programının, Gölcük'te milli denizaltı üretiminin başlamasıyla yeni bir döneme girdiğini belirtti.

Haberde ayrıca Türkiye'nin hava ve füze savunma projeleri, Çelik Kubbe sistemi ve Romanya'ya ihraç edilen ilk Hisar sınıfı korvetle birlikte Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Türk Boğazları'nda daha güçlü ve bağımsız bir konuma yükseldiği ifade edildi.

Army Recognition , AIP sistemi ve lityum iyon bataryalar sayesinde MİLDEN'in yoğun gözetim altındaki bölgelerde uzun ve sessiz devriyeler yapabileceğini, AKYA torpidoları ve Atmaca füzeleri sayesinde denizden denize angajman kabiliyetinin ileri seviyeye taşındığını yazdı.

Gazete, Gezgin seyir füzesinin olası entegrasyonunun Türkiye'ye denizden karaya yüksek esneklik sağlayacağını ve bunun bölgesel caydırıcılığı artıracak bir adım olduğunu vurguladı.

"GÜÇ DENGELERİNİ DEĞİŞTİRİYOR"

Yunanistan'da yayın yapan Ena News , Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde yakaladığı ivmeye dikkat çekerek, ülkenin yerli üretim kapasitesini hızla artırdığını ve dış tedarike olan ihtiyacını azalttığını yazdı. Haberde, gelişmiş deniz ve hava savunma projelerinin MİLDEN gibi stratejik platformların temelini oluşturduğu belirtildi.

Yayın, MİLDEN'i Türkiye'nin deniz yeteneklerini ileri seviyeye taşıyan "ana direk" olarak nitelendirdi.

ABD'li pilotlar Türkiye'nin yükselişine şapka çıkardı: KIZILELMA bizi korkutuyor

"Türk ordusu kadar güçlü değiliz" itirafı! Francken: Türkiyesiz bir senaryoya inanmıyorum