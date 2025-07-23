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Bilim-Teknoloji

BORA ve TAYFUN'un yanına bir yenisi geliyor... Türkiye'den sürpriz füze hamlesi

Türkiye'nin savunma alanındaki hamleleri uluslararası alanda yankı uyandırırken, SAVTEK Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce işaret ettiği gizli füze projesine dikkat çekti. Alabarda, 'Şu an büyük bir gizlilik uygulanıyor' dedi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ23 Temmuz 2025 Çarşamba 13:21 - Güncelleme:
BORA ve TAYFUN'un yanına bir yenisi geliyor... Türkiye'den sürpriz füze hamlesi
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Türkiye savunma alanında attığı adımlarla dikkatleri üzerine çekereken SAVTEK Dergi GYY Yusuf Alabarda, Başkan Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak yeni füze projesine dikkat çekti.

24 TV GYY Ömer Özkök ve SAVTEK Dergi GYY Yusuf Alabarda "Günün Manşeti"nde gündemi değerlendirdi.

YENİ FÜZE PROJESİ

SAVTEK Dergi GYY Yusuf Alabarda, Başkan Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak Türkiye'nin yeni bir füze projesi olduğuna dikkat çekti.

Alabarda, "Bizim bir BORA'mız var, TAYFUN'unumuz var. Sayın Cumhurbaşkanı bir kez söyledi. Bizim bir füze projemiz daha var. Şu anda büyük bir gizlilik kararı uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

"IDEF 2025 GÖZ KAMAŞTIRIYOR"

Alabarda, "15-20 yıl önce katıldığım bu fuarlarda genelde Türkiye'de bu işi yapan temsilcilerin açtığı stantları gezerdik. IDEF 2025 son derece dominant bir Türk Savunma Sanayii ürünleri fuarına dönüşmüş durumda" şeklinde konuştu.

"KAAN" 2028'DE TSK'DA

Alabarda, "Birileri "tekerleklerine motor takmışlar, tar tar tar gidiyor" demelerine rağmen 2 kez uçurduysak 2028 yılında "KAAN"ı TSK'ya teslim etmiş olacağız" dedi.

TAYFUN BLOK-4 GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Alabarda, "Sen (Yunanistan) o tayyareyi kaldırırsın ama indirecek pist bulamazsın. Sen o adaları, uluslararası anlaşmalara rağmen silahlandırmaya devam edersin ama hepsi yaklaşık 2 dakika içerisinde radarı, pisti, kritik tesisleriyle bitmiş olur" ifadelerini kullandı.

  • savunma hamleleri
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