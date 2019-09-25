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Boston Dynamics'in Atlas robotu, yeni videosuyla izleyenleri etkisi altına alıyor

ABD'li robot şirketi Boston Dynamics, 'dünyanın en dinamik insansı robotu' Atlas'a, takla atabilme ve olduğu yerde dönebilme gibi bir dizi jimnastik hareketi daha hızlı yapabilme özelliği kazandırdı.

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Boston Dynamics'in verdiği bilgilere göre, vücut hareketliliğinin sınırlarını zorlamak için tasarlanmış bir araştırma platformu olan Atlas, şirket tarafından dünyanın en dinamik insansı robotu olarak tanımlanıyor.

Şirketin daha önce yayınlanan videolarında da çevik bir şekilde hareket edebildiği görülen Atlas, yeni özellikleriyle vücudunu, bacaklarını, kollarını ve gövdesini bir dizi jimnastik hareketi yapmak için daha hızlı ve çevik bir şekilde kullanabiliyor.

GÜÇ-AĞIRLIK DENGESİNİ 3 BOYUT BASKILI PARÇALARLA SAĞLIYOR

Boston Dynamics, Atlas'ı daha çevik hale getirmek için geliştirme sürecini kolaylaştıran yeni teknikler kullandı. Yeni teknikle Atlas, hareketleri izleyerek ve "model tahmin denetleyicisi" kullanarak yapacağı hareketlere karar veriyor. Bu sayede daha hızlı hareket edebiliyor ve hareketlerini yüzde 80'e varan başarı oranıyla yapabiliyor.

Dünyanın en kompakt mobil hidrolik sistemlerinden birine sahip olan Atlas'ın özel motorları ve hidrolik güç ünitesi, 28 hidrolik bağlantı noktasından herhangi birine yüksek güç vererek robotun etkileyici hareketlilik özellikleri göstermesini sağlıyor.

Saniyede 1,5 metre hızla hareket edebilme özelliğine sahip olan Atlas, sıçramak ve takla atmak için gerekli olan güç-ağırlık oranını sağlamak amacıyla 3 boyut baskılı parçalardan oluşuyor.

1,5 metre uzunluğunda ve 80 kilogram ağırlığında olan Atlas, gelişmiş kontrol sistemi sayesinde karmaşık etkileşimleri ve algoritmaları kullanarak hareketlerini planlayabiliyor ve çevik hareketler sergileyebiliyor.

Dünyada robot üretimi alanında öncü bir şirket olan Boston Dynamics'in, Atlas'ın yanı sıra, farklı amaçlara yönelik tasarlanan çok sayıda robotu bulunuyor.

Şirketin yük taşımaya yönelik tasarladığı "Spot" isimli robotu, merdiven çıkabiliyor, zor zeminlerde ilerleyebiliyor ve 14 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Boston Dynamics, "Spot" isimli robotu satın almak isteyen müşterilerin taleplerini almaya başladı.

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