Böyle hata görülmedi: F-35'i karşılamak için su yerine yangın söndürme köpüğü kullandılar
Hollanda Hava Kuvvetleri itfaiyecileri ülkeye gelen ilk F-35 uçağını karşılama töreninde su yerine yangın söndürme köpüğü kullanınca uçak köpüğe bulandı. O anlar an be an kaydedildi.
- TM Dijital Haber Merkezi
Hollanda'ya, son nesil savaş uçağı olan F-35'in ilk teslimatı dün gerçekleştirildi.
Uçağın teslimatı sırasında ise Hollanda Hava Kuvvetleri itfaiyecileri inanılmaz bir hataya imza attı.
F-35'i karşılamak için pistte hazır bulunan itfaiye ekipleri, uçağık geçişi sırasında su yerine yangın söndürme köpüğü kullandı. O anlar ise an be an kaydedildi.
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