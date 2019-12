Böyle hata görülmedi: F-35'i karşılamak için su yerine yangın söndürme köpüğü kullandılar Hollanda Hava Kuvvetleri itfaiyecileri ülkeye gelen ilk F-35 uçağını karşılama töreninde su yerine yangın söndürme köpüğü kullanınca uçak köpüğe bulandı. O anlar an be an kaydedildi.