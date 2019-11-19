Böylesi daha önce görülmedi! Çarpışmamak için adeta 'dans' ediyorlar

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Böylesi daha önce görülmedi! Neptün'ün uydularının çarpışmadan kaçınmak için birbiriyle adeta 'dans ediyor'

Bilim insanları, Neptün'ün uydularının birbirlerine çarpmamak amacıyla gezegen etrafındaki yörüngelerini izlerken aşağı yukarı hareket ettiğini ifade etti. NASA uzmanı Marina Brozović, 'Gezegenlerin, uyduların ve asteroitlerin izleyebileceği birçok farklı 'dans' biçimi var ama böylesi daha önce görülmemişti.' ifadelerini kullandı.

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NASA'ya göre Neptün'ün uyduları bilim insanlarının daha önce hiç görmediği bir "dans" içerisinde kenetlendi.
 
Independent Türkçe'de yayımlanan habere göre, Bilim insanları, iki küçük dünyanın birbirlerine çarpmamak amacıyla gezegen etrafındaki yörüngelerini izlerken aşağı yukarı hareket ettiğini söylüyor.
 
Araştırmacılar Naiad ve Thalassa uyduları arasında süregiden harekete "kaçınma dansı" adını verdi.
 
İki uydu birbirine sadece bin 850 kilometre uzaklıkta, çok benzer yörüngeleri takip ediyor. Ama dans iki uydunun birbirine yaklaşmamasını sağlıyor çünkü Naiad, kendisinden yavaş hareket eden Thalassa'nın etrafından her geçisinde aşağı yukarı hareket ederek aralarındaki mesafeyi üç bin 500 km'ye çıkarıyor.
 
Thalassa'nın üstünde oturuyor olsaydınız Naiad'ın hareketleri epey tuhaf bir zikzak dansı olarak görünürdü. Uydu önce iki kere yukarıdan, sonra iki kere aşağıdan geçer ve bu böyle sonsuza dek devam ederdi.
 
Bu hareketler hızlı gerçekleşiyor. Neptün'ün etrafını dolaşmak Naiad'ın 7, Thalassa'nınsa 7 buçuk saatini alıyor.
 
"Gezegenlerin, uyduların ve asteroitlerin izleyebileceği birçok farklı 'dans' biçimi var ama böylesi daha önce görülmemişti."
 
Güneş Sistemi'nin uzak köşelerindeki gazdan oluşmuş devler o kadar büyük ve diğer gezegenlere o kadar uzak ki, onlar yerçekiminin başat kaynağı durumunda. Bu gezegenlerin hepsi, her biri birbirinden tuhaf hikayeye sahip onlarca uyduyu kendine çekmiş.
 
Bilim insanları keşfedilmeyi bekleyen başka uydularının da olabileceğini düşünse de Neptün'ün en az 14 uydusu var. Kimisi çok uzakta, mesela en uzaktaki uydusu Neso'nun gezegenin etrafında dönmesi 27 yıl sürüyor. Bazılarıysa çok daha yakın.
 
Naiad ve Thalassa bu daha samimi uydular arasında. İki dünyanın bu tuhaf rezonansı sistemin bozulmasından sonra yakaladığı düşünülüyor.
 
Brozović "Naiad'ın, Neptün'ün daha içteki uydularından biriyle yaşadığı daha önceki bir etkileşimin sonucunda eğik yörüngesine itildiğinden şüpheleniyoruz" dedi.
 
"Sadece daha sonra, yörüngesel eğiminin kurulmasının ardından Naiad, Thalassa'yla görülmemiş rezonansına yerleşebildi."

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