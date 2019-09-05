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Brezilya Hava Kuvvetleri çok görevli uçağın ilkini teslim aldı

Brezilya Hava Kuvvetleri, Brezilya’nın yaşlanan C-130 Hercules uçak filosunun yerini alacak olan 28 adet Embraer KC-390 uçağının ilkini resmen aldı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Brezilya Hava Kuvvetleri (FAB), 2014 yılında FAB ile Embraer arasında 28 adet Embraer uçağı için bir anlaşma imzalamasının ardından, Embraer KC-390 çok görevli uçağının ilkini teslim aldığını duyurdu.
 
2014 yılında yapılan anlaşmaya ek olarak, beş yıllık kapsamlı hizmet ve Embraer tarafından destek dahil olacak şekilde genişletildi. Bu kapsamda şirket, lojistik ve mühendislik desteği, bakım kontrolü, parça onarımı, uçağa hizmete giriş için destek personeli, malzeme temini ve diğer hizmetlerin yanı sıra yapısal analiz, bakım bülteni geliştirme ve uçak boyama içeren ek bir paketten sorumlu oldu.
 
EMBRAER KC-390
 
Embraer tarafından üretilen Brezilya yapımı bir askeri jet nakliye uçağı olan KC-390, şirketin bugüne kadar yapmış olduğu en ağır hava aracıdır ve tekerlekli zırhlı savaş araçları da dahil olmak üzere 26 tona kadar yük taşıma kapasitesine sahiptir.
 
KC-390, havadan yakıt ikmali, tıbbi tahliye, arama kurtarma, orman yangınla mücadele, kargo ve asker taşıma gibi görevleri yerine getirebilir.
 
İki adet Uluslararası Aero Motor V2500 turbofan motoru, en yeni aviyonik, arka rampa ve gelişmiş bir kargo taşıma sistemi ile donatılmış KC-390, maksimum 470 knot (870 km/saat) hızıyla 26 metrik ton kargo taşıma kapasitesine sahiptir.

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