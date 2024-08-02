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Bilim-Teknoloji

Şehit Heniyye paylaşımlarını bilinçli olarak sansürleyen Instagram'a erişim engeli getirildi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. Instagram ve Facebook'un içinde barındıran Meta platformu, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin şehit edilmesinin ardından yapılan paylaşımları bilinçli olarak engellemişti.

2 Ağustos 2024 Cuma 07:03 - Güncelleme:
Şehit Heniyye paylaşımlarını bilinçli olarak sansürleyen Instagram'a erişim engeli getirildi
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken erişim engelinin neden yapıldığına ve ne kadar süreceğinize ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta platformu (Instagram-Facebook) Hamas lideri İsmail Heniyye'nin şehit edilmesinin ardından yapılan paylaşımları bilinçli olarak engellemişti. Instagram, 'tehlikeli' olarak nitelediği Heniyye hakkındaki içerikleri tek tek sansürlemişti. Instagram'ın politikası sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Heniyye'nin fotoğrafından bile korkuyorlar

ALTUN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 31 Temmuz'da sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Heniyye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagram'ın Heniyye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, "Ayrıca, Heniyye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerine yer vermişti.

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