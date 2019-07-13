Bu akşam yaşanacak Ay ve Jüpiter yakınlaşmasını kaçırmayın

Jüpiter, 2019 yılı içerisinde dünyaya en yakın konumunda ve gökyüzündeki en parlak yıldız olan Sirius’tan yaklaşık 4 kat daha parlak halde. Yarın akşam ise Jüpiter'in bu özel anına, Ay eşlik edecek ve bu nadir gerçekleşen gökyüzü hadisesi tüm Türkiye’den çıplak gözle gözlemlenebilecek.

JÜPİTER'İN BÜYÜK KIRMIZI LEKE'Sİ VE UYDULARI GÖZLEMLENEBİLİR

Yakınlaşma esnasında Jüpiter'in Galile uydularını ve 1660'lardan bu yana gaz devinde görülebilen geniş bir fırtına sistemi olan Büyük Kırmızı Leke'yi de küçük teleskoplar hatta bir dürbün yardımıyla görebilirsiniz.

Güneş etrafında yaklaşık 12 yılda bir turunu tamamlayan Jüpiter, yörüngesi üzerinde hareket ederken zaman zaman Dünya'ya yaklaşır ve uzaklaşır bunun nedeni ise eliptik bir yörüngeye sahip olması, Jüpiter'in Dünya'ya ne kadar yaklaşabileceği ise yörünge parametrelerine bağlı.

Jüpiter 18 Şubat 2017'de güneşten en uzaktaki yörüngesinde bulunuyordu. O günden bu güne kadar Jüpiter Dünya’ya her geçen gün daha da yaklaşıyor. Jüpiter 25 Ocak 2023’te ise en yakın noktasına ulaşacak ve o tarihten sonra yine yavaşa yavaş uzaklaşacak.

HERHANGİ BİR EKİPMANA GEREK VAR MI?

Ay ve Jüpiter’i görmek için herhangi bir ekipman kullanmaya gerek yok ancak gözlemciler Galile uydularını ve Büyük Kırmızı Leke'yi dürbün veya küçük teleskoplar yardımıyla görebilirler.

AY VE JÜPİTER'İ GÖRMEK İÇİN NE ZAMAN NEREYE BAKMALIYIZ?

Ay ve Jüpiter Tüm Türkiye'den günbatımına yakın (20:30 İstanbul) havanın kararmasıyla birlikte Güneydoğu ufkunda çok parlak bir şekilde görülebilecek. İlerleyen saatlerde ise güney yönünde (23:00 civarı), sabaha karşı (03:10) ise güneybatı yönünden batacak.

Bu hadise tüm Türkiye'den hava muhalefeti olmayan yerlerde çıplak gözle görülebilecek.