star.com.tr 22 Şubat 2020 Cumartesi10:28 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 10:28

Buzul çağından kalan ve DNA'larında nükleik asit taşıyan canlı bulguları, paha biçilmez değere sahip.

Şimdiye kadar donmuş toprakta (permafrost) bulunan kurt, mamut gibi hayvanların kalıntıları, canlıların değişimi ile ilgili çok çarpıcı bilgileri ortaya çıkardı.

Ancak benzerlerinden farklı olarak, Sibirya'daki donmuş toprakta, son buzul çağından kalma bir kuş bulundu.

İletişim Biyolojisi (Communications Biology) dergisinde yer verilen keşif, kuzey Rusya'nın Yakutistan'daki Belaya Gora köyünde, fosil fildişi arayıcılarından oluşan bir ekip tarafından yapıldı.

Yaklaşık 44.000 ila 49.000 yıl önce yaşadığı tahmin edilen kuşun, radyokarbon testleri için İsveç Doğa Tarihi Müzesi'nden Nicolas Dussex ve Love Dalén de dahil olmak üzere İsveç Paleogenetik Merkezi'ndeki bilim adamlarına gönderildiği belirtildi.

Sıfırın altında sıcaklıklar bakteri ve mantar oluşumunu engellediği için, permafrost koşulları dokuların bozulmamasını sağlıyor. Böylelikle tarih öncesi kuşun tüyleri, pençeleri, derisi ve yumuşak dokularından bazıları inanılmaz derecede iyi korunmuş.

KUŞUN TÜRÜ BELİRLENDİ

Araştırmacılar bu örneğin Buzul Çağı'ndan keşfedilen ilk donmuş kuş olabileceğine inanıyor.

Yapılan çalışmalar sonunda elde edilen DNA'nın incelenmesi sonucu, kuşun ötücü bir kuş türü olan bir kulaklı toygar (Eremophila alpestris) olduğunun belirlendiği aktarıldı. Bu sonuç keşfi, eski hayvanların genetiğini araştırmak isteyen bilim adamları için paha biçilmez hale getiriyor.

Kuş büyük olasılıkla şu anda var olan iki farklı kulaklı toygar alt türünün atasıydı.

Bunlardan biri kuzey Rusya'da yaşarken diğeri Moğol bozkırındaki doğal yaşamda bulunuyor.