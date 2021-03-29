Bu uygulama hayatınızı kolaylaştıracak! İşte iPhone'a her şeyi yaptıran Siri kestirmeleri…

29 Mart 2021 Pazartesi 20:27 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 20:31

Siri Kestirmeleri otomasyonları, hayatınızı kolaylaştırmak için ihtiyacınız olan her şeyi size sunuyor.



Kullanıcılar Siri Kısayolları uygulaması ile birbirinden farklı kombinasyonlar yaparak Siri'ye yeni özellikler ekleyebiliyor. Telefonlarınızda kullandığınız uygulamaları bir nevi Siri ile güçleniyor.

Örneğin bu uygulamayla telefonunuzda, "alarmı kapattığımda hava durumunu göster" veya "asistanıma mesaj gönderdiğimde onun mesajına otomatik cevap ver" gibi kombinasyonlar yapabilirsiniz.

Ama öncelikle telefonunuzda yüklü değilse, App Store'dan bu uygulamayı indirmeniz gerekiyor

Hadi şimdi hayatınızı kolaylaştıracak otomasyonları nasıl yapıldığına bakalım:

- Telefonunuzda kestirmeler uygulamasına girin

- En altta yer alan otomasyon sekmesini tıklayın

- Sonra kişisel otomasyon yarat butonunu tıklayın

- Burada karşınıza çıkan bir sürü seçenek arasında dilediğiniz komutu oluşturabilirsiniz

Kestirmeler uygulaması pratik faydaları olduğu kadar kullanması da gayet keyifli de bir uygulama...

Hadi birlikte bir deneme yapalım:

Mesela, iPhone telefonunuz şarja takınca "teşekkür ederim" desin. Bunun için şu adımları uygulayabilirsiniz:

- Öncelikle şarj aleti butonunu tıklıyoruz

- Ardından bağlıyken butonunu tıklıyoruz ve sonraki diyoruz

- İşlem ekle diyoruz

- Sonra arama butonunda Metin kutucuğunu bulup, istediğiniz cümleyi yazabilirsiniz

- Artı butonuna tıklayın, yine arama butonundan metni seslendir'i tıklayın

- Sonraki deyip bitti dedikten sonra komut tanımlandı