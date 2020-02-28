Bugüne kadarki en büyük kozmik patlama gözlemlendi

AA 28 Şubat 2020 Cuma11:16 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 11:16

Uzayda bugüne kadar gözlenenlerin 5 katı büyüklüğünde kozmik bir patlamanın izi tespit edildi.

Ayrıntıları "The Astrophysical Journal" dergisinde yayımlanan patlama, Washington'da Donanma Araştırma Laboratuvarı'nda görevli bilim insanları tarafından keşfedildi.

Dünya'dan 390 milyon ışık yılı uzaklıkta Ophiuchus galaksi kümesinde süper kütleli bir kara delikten kaynaklandığı sanılan patlamanın, çevresinde 15 Samanyolu galaksisi kadar bir alanı etkilediği belirtildi.

Patlamanın izinin, Avustralya'da Murchison ve Hindistan'da Dev Metredalga Radyo Teleskoplarının verileriyle doğrulandığı kaydedildi.

Araştırma ekibinin lideri Simona Giacintucci, bunu, 1980'de ABD'deki St Helens yanardağında meydana gelen patlamanın astronomik örneği olarak nitelendirdi.

St Helens'deki patlamada dağın etrafındaki ormanlar haritadan silinmiş, gökyüzü kül ve tozla kaplanmış, çevrede çok büyük ekolojik yıkım meydana gelmişti.