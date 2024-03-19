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Bilim-Teknoloji

Bulgar basını KAAN'ı yazdı! ''F-35'le rekabet edecek''

Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği Milli Muharip Uçağı KAAN, Bulgaristan merkezli BulgarianMilitary dergisi tarafından analiz edildi. Analizde, KAAN'ın ABD savaş uçağı F-35 ile rekabet edeceği vurgulandı.

Star Gazetesi19 Mart 2024 Salı 01:27 - Güncelleme:
Bulgar basını KAAN'ı yazdı! ''F-35'le rekabet edecek''
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Türk savunma sanayii 20 yılı aşkındır yaptığı büyük adımlarla dünyada adından övgüyle söz ettirmeyi sürdürüyor...

KAAN DÜNYA BASININDA

Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN'ın ilk uçuşu, Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Asya medyalarında gündem oldu. KAAN çeşitli ülkeler tarafından beşinci nesil uçaklarla karşılaştırıldı.

BULGARİSTAN MEDYASI KAANI YAZDI

Son olarak BulgarianMilitary dergisi konuyla ilgili bir analiz yayınladı. Analizde KAAN'ın F-35 ile rekabet kurabileceğini belirten dergi, KAAN'ın üretim sayısının ve diğer ülkelere satışlarının artması durumunda Washington'un, Ankara'ya 100 adet F-35 uçağını yeniden vermeyi düşünebileceğini yazdı.

"ERDOĞAN'IN ZAFERİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Topraklarımızı savunmalıyız" sözüne vurgu yapılan analiz haberde ABD'nin F-35'lerin satışı için şart koştuğu S-400 meselesinin Türkiye tarafından milli güvenliğin temel noktası olarak görüldüğü ifade edildi.

ABD'nin Türkiye'ye modernize edilmiş F-16'lar dahil çeşitli füze ve silahları satma kararını "Bu, Erdoğan'ın ilk zaferine işaret ediyor" sözleri ile nitelendiren BulgarianMilitary ABD'nin Türkiye'ye F-35 programından çıkartıldığı için 1 milyar doların üzerinde bir ödeme de yapacağı dikkat çekti.

"F-35'İN ZORLU RAKİBİ"

BulgarianMilitary , F-35'e karşı Türk üretimi 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın zorlu bir rakip olarak görüldüğünü yazdı.

Analizde Türkiye'nin olası bir F-35 alımında ise Türk Hava Kuvvetleri'nin bölgede adeta rakipsiz bir hale geleceğinin altı çizildi.

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