Bunu ilk kez yaptılar! J-20'lerle gözdağı

4 Temmuz 2021 Pazar 08:18 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 08:18

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 100. kuruluş yıl dönümünde Pekin'de düzenlenen etkinlikler kapsamında beşinci nesil avcı uçağı J-20'den aynı anda 15 tanesinin havalandırıldığı öğrenildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, ÇKP'nin kutlanan 100. kuruluş yıl dönümünde başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında beşinci nesil avcı uçağı J-20'den aynı anda 15 tanesi havaya kaldırıldı.

Sputnik'in haberine göre, Radarlara görünmeme özelliği bulunan bu 'hayalet' uçakların çoğunun ilk kez geniş kitlelere gösterildiğine dikkat çeken gazete, Çin'in motor geliştirme sorunu ile karşı karşıya olan J-20 jetlerinin üretimini artırdığını yazdı.

Yazarlar şu anda yaklaşık 150 adet J-20 jetinin Pekin'in hizmetinde olduğu tahmininde bulundu.

Haberde ayrıca iki yıl önce düzenlenen geçit töreninde Tiananmen Meydanı'nın semalarında topu topuna 5 adet J-20 avcı uçağının boy gösterdiği ifade edildi.