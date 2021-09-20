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Bilim-Teknoloji

Büyük sürprizi Akşit duyurdu: Türkiye'ye savunma alanında sınıf atlatacak!

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, büyük bir heyecan ile beklenen TEKNOFEST hakkında çok önemli açıklamalar yaptı. Akşit, TEKNOFEST etkinliklerine yeni bir ürün getirdiklerine dikkati çekerek, 'PD 170'in tek turbolu 225 beygirlik motoru ilk defa TEKNOFEST'te yer alacak.' değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu ürün dünyada aşamalı turbosu olan tek dizel motor olma özelliği taşıyor.

Haber7.com20 Eylül 2021 Pazartesi 23:33 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 23:33
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Prof. Dr. Mahmut Akşit, TEKNOFEST öncesi çok önemli bir müjde açıkladı.

TEKNOFEST etkinliklerine ilk defa yeni bir ürün getirdiklerini belirten Akşit, "PD 170'in tek turbolu 225 beygirlik motoru ilk defa TEKNOFEST'te yer alacak. Şu anda kendisi sınıfında en gelişmişi. AKINCI'ya inşallah daha fazla güç verecek ve daha hafif olacak. Sınıfında en yüksek irtifa yeteneğine sahip. Dünyada aşamalı turbosu olan tek dizel motordur. Bu motor aynı zamanda yakıt tasarrufu olarak dünyada bir numaradır." dedi.

SELÇUK BAYRAKTAR: MİLLİ TEKNOLOJİ YOLCULUĞUNUN EN ÖNEMLİ AYAĞI

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk Bayraktar, 'Burada bundan 20 sene öncesine gidecek olsak Türkiye'de üretilen teknolojiler desek bu gibi eserleri bulamazdık. Bu herkese ben dahil olmak üzere büyük bir özgüven veriyor. Biz bunu da mı yapmışız hatta artık şunu söylüyoruz belki 20 sene öncesinde bizden böyle eserler çıkmaz ileri teknoloji mi olacak sadece Avrupa'dan çıkar denirken artık biz yaparız yaptık mı en iyisini yaparız diyen gençler yetişiyor en büyük kazanım bu bence. Daha dünyada çok daha iddialı da olabiliriz diyebiliyoruz paradigma dediğimiz milli teknoloji yolculuğunun en önemli ayağı budur.' dedi.

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