Buzullar içinde ‘Karizmatik’ Ejderha bulundu
Kanada'da 30 yıl önce bir buzul içinde bulunan dinozor parçalarının bugüne kadar hiç bilinmeyen bir türe ait olduğu belirlendi.
Kanat açıklığının 10 metreye vardığı tahmin edilen yeni türe, iskeletin keşfedildiği buz örtüsüyle kaplı coğrafyaya ithafen ‘donmuş ejderha’ ismi verildi. Araştırmacılar yeni dinozor türü iskeletinin buzul içinde bulunmasına rağmen gerçekte sıcak bir iklimde yaşadığına dair önemli ipuçları elde etti. Los Angeles İlçe Doğa Tarihi Müzesi’nin dinozor enstitüsünden araştırma görevlisi Michael Habib, “Bunlar tüm fosilleşmiş hayvanlar içinde en popüler ve karizmatik olanları” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.