Buzullar içinde ‘Karizmatik’ Ejderha bulundu

Kanat açıklığının 10 metreye vardığı tahmin edilen yeni türe, iskeletin keşfedildiği buz örtüsüyle kaplı coğrafyaya ithafen ‘donmuş ejderha’ ismi verildi. Araştırmacılar yeni dinozor türü iskeletinin buzul içinde bulunmasına rağmen gerçekte sıcak bir iklimde yaşadığına dair önemli ipuçları elde etti. Los Angeles İlçe Doğa Tarihi Müzesi’nin dinozor enstitüsünden araştırma görevlisi Michael Habib, “Bunlar tüm fosilleşmiş hayvanlar içinde en popüler ve karizmatik olanları” dedi.