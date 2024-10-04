Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır TEKNOFEST'te 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, TürkMedya bünyesinde yayın hayatına başlayan ve TEKNOFEST'e özel sayısı da çıkaran SAVTEK Dergi hakkında açıklamada bulundu. Kacır, derginin şahane bir iş olduğunu söyledi.

TEKNOFEST Adana hakkında konuşan Bakan Kacır, "Evet Adana çok sıcak. Ama TEKNOFEST rüzgarı Adana'ya ayrı bir hava kattı. Gökyüzünde muhteşem gösteriler var. Çadırın içindeyiz ama gökyüzünde Türk'ün çelik kanatları var. Bayraktar'lar Anka'lar Akıncı'lar, Aksungur'lar, Hürkuş'lar, Hürjet'ler, Atak'lar ve Gökbey'ler gökyüzünde. Bu yıl ilk kez Bayraktar TB3 halka açık uçuşunu burada TEKNOFEST'te yapıyor. ANKA-3 insansız savaş uçaklarımızdan biri halka açık uçuş gösterisini TEKNOFEST'te gerçekleştiriyor. Bunlar formasyon ve kol uçuşları yapıyorlar. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın ilklerine şahitlik ediyoruz ediyoruz. TEKNOFSET gelecek Türkiye'nin fragmanı gibi. " dedi.

Festivaldeki TürkMedya standını ziyaret eden Bakan Kacır'a gazeteci Murat Çiçek, SAVTEK Dergi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

"SAVTEK DERGİ GERÇEKTEN ŞAHANE BİR İŞ OLMUŞ"

SAVTEK Dergi'yi inceleyen Bakan Kacır, "Sizlere teşekkür ediyoruz. 3. günündeyiz TEKNOFEST'in. İlk iki günün üzerinde bir kalabalık var bugün. Çok teşekkür ediyorum. Az önce Murat Çiçek beyden SAVTEK Dergisi ile de bilgi aldım. Ve TEKNOFEST özel sayısını benimle paylaştı. Gerçekten şahane bir iş olmuş. Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin tarihine altın harflerle kazınıyor. Ve bunda milletimizin her bir ferdinin bir payı var. Sizin gibi milli, yerli yayın yapan medya kuruluşlarımızın da bunda çok büyük payı var. " ifadelerini kullandı.

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