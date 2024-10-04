İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2024 Cuma / 1 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2619
  • EURO
    37,8334
  • ALTIN
    2926.64
  • BIST100
    8884.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Bakan Kacır, 24 TV'de açıkladı: SAVTEK Dergi şahane bir iş olmuş

24 TV'ye açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TürkMedya bünyesinde yayın hayatına başlayan SAVTEK Dergi hakkında, 'SAVTEK Dergi şahane bir iş olmuş' dedi.

4 Ekim 2024 Cuma 13:57 - Güncelleme:
Bakan Kacır, 24 TV'de açıkladı: SAVTEK Dergi şahane bir iş olmuş
ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır TEKNOFEST'te 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, TürkMedya bünyesinde yayın hayatına başlayan ve TEKNOFEST'e özel sayısı da çıkaran SAVTEK Dergi hakkında açıklamada bulundu. Kacır, derginin şahane bir iş olduğunu söyledi.

TEKNOFEST Adana hakkında konuşan Bakan Kacır, "Evet Adana çok sıcak. Ama TEKNOFEST rüzgarı Adana'ya ayrı bir hava kattı. Gökyüzünde muhteşem gösteriler var. Çadırın içindeyiz ama gökyüzünde Türk'ün çelik kanatları var. Bayraktar'lar Anka'lar Akıncı'lar, Aksungur'lar, Hürkuş'lar, Hürjet'ler, Atak'lar ve Gökbey'ler gökyüzünde. Bu yıl ilk kez Bayraktar TB3 halka açık uçuşunu burada TEKNOFEST'te yapıyor. ANKA-3 insansız savaş uçaklarımızdan biri halka açık uçuş gösterisini TEKNOFEST'te gerçekleştiriyor. Bunlar formasyon ve kol uçuşları yapıyorlar. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın ilklerine şahitlik ediyoruz ediyoruz. TEKNOFSET gelecek Türkiye'nin fragmanı gibi. " dedi.

Festivaldeki TürkMedya standını ziyaret eden Bakan Kacır'a gazeteci Murat Çiçek, SAVTEK Dergi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

"SAVTEK DERGİ GERÇEKTEN ŞAHANE BİR İŞ OLMUŞ"

SAVTEK Dergi'yi inceleyen Bakan Kacır, "Sizlere teşekkür ediyoruz. 3. günündeyiz TEKNOFEST'in. İlk iki günün üzerinde bir kalabalık var bugün. Çok teşekkür ediyorum. Az önce Murat Çiçek beyden SAVTEK Dergisi ile de bilgi aldım. Ve TEKNOFEST özel sayısını benimle paylaştı. Gerçekten şahane bir iş olmuş. Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin tarihine altın harflerle kazınıyor. Ve bunda milletimizin her bir ferdinin bir payı var. Sizin gibi milli, yerli yayın yapan medya kuruluşlarımızın da bunda çok büyük payı var. " ifadelerini kullandı.

SAVTEK Dergi Ekim sayısı yayında!

SAVTEK Dergi GYY Alabarda: Savunma sanayi, dost ülkelere 'Yanımda Türkiye var' dedirten noktaya geldi

SAVTEK Dergi Mavi Vatan dosyasıyla Türkiye'nin kararlılığını gözler önüne serdi

SAVTEK Dergi yayın hayatına başladı
  • SAVTEK Dergi
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı
  • TürkMedya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.