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Bilim-Teknoloji

Çareyi Türkiye'de buldular! Latin Amerika ülkesinin füzesine Türk ayarı!

Türkiye, Latin Amerika pazarındaki etkinliğini artırmak için rotayı Brezilya'ya çevirdi. Türk savunma sanayisinde metal şekillendirme sektöründe global bir oyuncuya dönüşen REPKON, Brezilyalı SIATT firmasının uzun menzilli füze üretiminde kritik rol üstlenecek. İşte detaylar...

AA29 Temmuz 2025 Salı 11:19 - Güncelleme:
Çareyi Türkiye'de buldular! Latin Amerika ülkesinin füzesine Türk ayarı!
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Türk savunma sanayisinde metal şekillendirme sektöründeki yetenekleriyle global bir oyuncuya dönüşen REPKON, Brezilya merkezli SIATT'ın uzun menzilli füzesinin üretimine katkı sağlayacak.

Brezilya merkezli, akıllı mühimmatlarla ilgili sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi konusunda uzmanlaşan SIATT, Tamandare sınıfı fırkateynler için yakın zamanda MANSUP füzesi tedarik etmek üzere Brezilya Donanması ile sözleşme imzaladı. Bu sözleşmeden kısa süre sonra da Sao Paolo'da REPKON ile bir sözleşme daha yapıldı.

REPKON, bu kapsamda, akıtarak şekillendirme (flowforming) teknolojisiyle MANSUP-ER Programı'na odaklanacak. MANSUP-ER (Míssil Antinavio Nacional de Superfície-Uzun Menzilli), Brezilya Donanması ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Donanması'nın ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirildi. MANSUP-ER, yüzeyden yüzeye uzun menzilli bir gemisavar füze sistemi olarak görev yapıyor.

SIATT liderliğinde, BAE'de EDGE Group ve Brezilya Donanması işbirliğiyle geliştirilen bu füze, MANSUP füzesinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak 200 kilometre menzile ulaşıyor.

SIATT, akıllı mühimmat ve ilgili sistemlerin tasarımı ve üretimi konusunda bölgesel bir lider olarak öne çıkıyor.

REPKON ise metal şekillendirme sektörü için anahtar teslim komple üretim tesisleri sağlayıcısı olmasının yanı sıra küresel pazarda üstün performansıyla tanınan bir tasarımcı, üretici ve anahtar metal şekillendirme makineleri tedarikçisi olarak dikkati çekiyor.

REPKON, soğuk bir proses olan akıtarak şekillendirme, kesme kuvvetiyle şekillendirme (shearforming) ve sıcak uç kapama (hot spinning) gibi stratejik teknolojilerde geliştirmiş olduğu yeteneklerle savunma, havacılık ve uzay sanayileri için yüksek hassasiyetli parçaların üretimini yapabilen makinalar imal ediyor. Şirket, bu kritik parçaların seri üretimini de yapabiliyor; özellikle dünyada çok az ülkenin kullanabildiği kritik akıtarak şekillendirme teknolojisiyle metal şekillendirme endüstrisinde öne çıkıyor. Bu teknoloji, dönel simetrik parçaların üretiminde, nihai parça toleranslarında ve malzeme dayanım değerlerinde önemli artışlar sağlayarak birçok farklı ve özel ürünün şekillendirilmesine olanak tanıyor.

REPKON ve SIATT, uzun vadeli işbirliğiyle daha geniş pazar penetrasyonu ve daha güçlü bir etki alanı öngörüyor. Bu stratejik ortaklığın her iki şirkete de fayda sağlayacağı değerlendiriliyor.

Son dönemde özellikle mühimmat üretimine yönelik tesislerin kurulumu için uluslararası sözleşmeler imzalayan REPKON, bu doğrultuda ABD, Almanya, Danimarka, İspanya, Ukrayna, Pakistan ve Azerbaycan'da projeler yürütüyor.

Şirket, yakın zamanda Bowas firmasını da satın alarak, dünyada hem metal aksam hem dolum hem de mühimmat için enerjitik malzemeler üreten tesisler kuran ender firmalardan biri oldu.

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