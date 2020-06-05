star.com.tr 05 Haziran 2020 Cuma 14:02 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 14:03

Sky News'in iddiasına göre bilgisayar korsanları, Pentagon'un Minuteman III nükleer uçlu kıtalararası balistik füzeleri için mühendislik bakımı ve desteği sağlayan bir ABD savunma yüklenicisi olan Westech International'ın bilgisayar ağına sızdı.

Bilgisayar korsanlarının, Westech'in ağından bazı belgeleri çaldığı, daha sonra şirketin bilgisayarlara tekrar erişim sağlaması için gereken kodlar karşılığında fisye istenildiği belirtildi. Korsanlar, fidyenin verilmemesi halinde belgeleri interntte yaymakla tehdit etti.

Sky News'te yer alan iddiada, 'Saldırının arkasındaki Rusça konuşan korsanların, nükleer caydırıcılık hakkındaki bilgileri, düşman bir devlete satarak para kazanmaya çalışabileceği konusunda endişeler de var.' denildi. Ancak, korsanların Rus olduğuna dair herhangi bir delil sunulmadı.

Öte yandan Sky News'in, 'Rus korsanlar iddiası', MAZE adlı bir programla şifrelenmiş olmasından kaynaklanıyor.

Virüsten koruma yazılım şirketi McAfee, mart ayında ChaCha olarak da adlandırılan MAZE'nin işleyişi hakkındaki bir raporda, 'IP adreslerinin Rusya Federasyonu'ndan olduğu tespit edildi, ancak kötü amaçlı yazılımın bu ülkeden geldiğini kanıtlamıyor.' ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, kasıtlı yanlış yönlendirme olabileceği belirtilirken, dil kontrolleri ile bunun yapılabileceği belirtildi.

CRN de nisan ayında, Rus korsanları ve MAZE'in saldırıları ile ilgili, 'Fesih anlaşmaları, sözleşmeler, tıbbi kayıtlar, sunucu dizini listeleri, şifreleme sertifikaları ve etkin dizin sunucularından dışa aktarılan kullanıcı listeleri gibi dosyalar çekiyor.' iddiasında bulunmuştu.

Sky News ve Westech, bilgisayar korsanlarının kim oldukları hakkındaki iddilarını teyit edemediler.

star.com.tr