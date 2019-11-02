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Çarpıcı tespit: Yaptırımlar etkisiz, Türkiye silahını kendisi yapıyor

ABD merkezli savunma dergisi Defence News yazdı: Yaptırımlar etkisiz, Türkiye silahını kendisi yapıyor.

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ABD merkezli savunma dergisi Defence News, Türkiye’nin savunma sanayiinde ‘yaptırımları’ önemsemediğini, alternatifleri olduğunu, zaten birçok ürünü kendisinin ürettiğini yazdı.
 
Defence News dergisinin son sayısında pek çok ülkenin Türkiye’ye getirmeye çalıştığı savunma sanayii yaptırımlarının işe yaramayacağına dair kapsamlı bir analiz yazısı yer aldı. Analizde şöyle denildi: “Aralarında Fransa, İsveç, Çekya, Norveç, Hollanda, Finlandiya, İspanya ve Almanya’nın da olduğu NATO üyesi bazı müttefikler, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na tepki olarak ülkeye silah satışını durdurdu. Ancak Türkiye bu operasyon için gerekli olan çoğu donanımı ve mühimmatı kendisi üretiyor. Resmi yetkililer yaptırımların Türkiye’nin askeri kabiliyetine minimum etki edeceğini ifade ederek ambargoya aldırış etmiyorlar. Yetkililer yerel üretimin ordunun ihtiyaçlarının yüzde 70’ini karşıladığını; oysa 15 yıl önce bu oranın yüzde 20’lerde olduğunu söylüyor. Savunma analistleri, Ukrayna, Belarus, Pakistan, Güney Kore ve Çin’i alternatif mühimmat tedarikçileri olarak işaret ederken, özellikle Rusya’nın bir NATO üyesine istediği her şeyi satmak isteyeceğini vurguluyor.” 
 
ÖNEMSEMİYORLAR  
 
Akşam Gazetesi'nin haberine göre, analizin devamında ise “Üst düzey bir Türk diplomat, ‘Bu ülkelerden yaptığımız silah ithalatı sınırlıdır. Diğer kaynaklardan elde edebileceğimiz hiçbir sistem üzerinde tekelleri yok’ dedi. Üst düzey bir Türk askeri yetkili de, ambargolar dolayısıyla Suriye’deki operasyonel zafiyet oluştuğu iddiasını reddederken, ‘operasyonun aylarca sürebileceği varsayımıyla başlatıldığını, buna göre ekipman ve mühimmat sağlandığını’ söyledi” denildi.
 
MOSKOVA’YA YÖNELDİ
 
Analizde son olarak “ABD, Türkiye’yi Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri satın alması nedeniyle Ortak Savaş Uçağı (F-35) programından çıkarınca, Türkiye Moskova’ya döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’daki hava gösterisinde Su-57’leri inceledi. Türkiye ayrıca kendi savaş uçağını dizayn edip geliştirmeye çalışıyor” ifadeleri kullanıldı.

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