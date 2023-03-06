Rekabetçi oyunların heyecanını doruklarda yaşamak isteyen oyunseverler ile canlı ve doğru renk tonlarıyla verimli çalışmalara imza atmak isteyen profesyonellerin ortak arayışı güçlü monitörler oluyor. Zengin özelliklere sahip donanımların trend tasarımlarla buluştuğu monitörlere sahip olmak ise kullanıcılar için artık hayal olmaktan çıkıyor. Oyun tutkunları ve profesyoneller için şık tasarıma ve yüksek performansa sahip ekranlar üreten Casper Excalibur, her zaman bir adım önde olmayı ve sürükleyici bir deneyim yaşamayı isteyen kullanıcıların ihtiyacını 200 Hz yenileme hızına sahip Excalibur 27" monitörüyle karşılıyor. Profesyonel bir tasarımcı ile usta bir oyun tutkununun ortak ihtiyaçlarını, hızlı ve kaliteli bir ekranla buluşturan Casper, 1 ms tepki süresi, 1500 R yarıçaplı kavis değeriyle gelen Excalibur 27" monitörüyle tüm zorlu oyunlarda ve tasarım programlarında maksimum performans sunuyor.



OYUNSEVERLERİ VE PROFESYONELLERİ HEYECANLANDIRAN KAVİSLİ MONİTÖR



Zengin renkleri, net detayları ve hızlı performansı monitörlerde görmek isteyen birçok kullanıcının çağrısına tasarladığı trend monitörlerle kulak veren Casper, Excalibur 23.8" ve 27" kavisli monitörleriyle kullanıcılarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Gerek oyun gerekse profesyonel kullanımlar için üstün performans sağlayan Excalibur monitörler, verimli çalışma ve keyifli oyun oynamayı bir bütünlük içinde sunabiliyor. 200 Hz ekran yenileme hızı, 1 ms tepki süresi ve 1500 R yarıçaplı kavis değerine sahip Excalibur 23.8" ve Excalibur 27" monitörler, her zaman bir adım önde olmak isteyen kullanıcıların ihtiyaçlarını güçlü performans ve trend tasarımla karşılıyor. Daha geniş görüntüleme alanı isteyen kullanıcılara da Excalibur 34" kavisli monitörüyle cevap veren Casper, bu sayede oyun tutkunlarının çok daha geniş alanlara hakim olmasına, profesyonellerin ise oldukça küçük detaylar üzerinde rahatça çalışabilmesine imkan sağlıyor. Oyun tutkunları ve profesyoneller için şık tasarıma ve yüksek performansa sahip ekranları üreten Casper Excalibur'un, kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik ürettiği Excalibur 23.8", Excalibur 27" ve Excalibur 34" monitörleriyle çalışmak daha verimli, oyunlar çok daha keyifli oluyor.

TÜM İHTİYAÇLARA CEVAP VEREN EXCALİBUR 27" MONİTÖRÜN 10 ÖZELLİĞİ



Tüm kullanıcılar için en ideal seçeneklerden bir tanesi olan ve üstün teknolojik özelliklerinin yanı sıra premium tasarımıyla hem oyun tutkunlarına hem de profesyonellere hitap eden Excalibur 27" monitörün birbirinden üstün özellikleri bulunuyor.

1. Her zaman bir adım önde. 200 Hz ekran yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi sayesinde ekrandaki görüntüler çok daha pürüzsüz ve net görünürken tüm kullanıcıların her zaman bir adım önde olmasına olanak sağlanıyor.

2. Gözlerden ilham alan kavisli ekran tasarımı. Göz şeklinden ilham alınarak daha rahat bir kullanım için tasarlanan Excalibur 27" monitör, 1500 R yarıçap kavis değeriyle daha geniş görüntülemeyi uzun kullanımlarda konforlu bir şekilde sunabiliyor.

3. Gerçek ekran deneyimi. 1920 x 1080P çözünürlüğe sahip 27" Full HD Excalibur monitörler, sahip olduğu VA panel teknolojisi ile ihtiyaç duyulan net görünümü en iyi kalitede sunuyor.

4. Çerçevesiz ekranda canlı renklerin net halleri. Kavisli yapıda olmasıyla beraber 178*178 geniş, kapsayıcı bir görüntüleme açısı sunan Excalibur 27" monitör, 3 taraftan çerçevesiz ekran görünümüne sahip. 300 NIT parlaklık ve 3000:1 kontrast oranıyla beraber doygun ve doğru rengi en iyi kalitede vadediyor.

5. Derinlikli ve gerçekçi görseller. Binlerce renk tonu arasından gerçeğe en yakınını sunarak ekrandaki görüntüye derinlik ve bu sayede gerçeklik katan HDR efekti ile en başarılı renk deneyimini yaşatıyor.

6. Modern hatlara sahip. Arka kapak dizaynındaki Excalibur mavisi ve çizgisel tasarım, farklı ve özel hissetmek isteyenler için tasarlanırken, kalın çerçeveli ve kalın ekranlara kıyasla çerçevesiz ve ince yapıda bulunuyor.

7. Üstün teknolojilerle üstün deneyimler. En iyi deneyimi en konforlu şekilde sunabilmek adına tüm ekran teknolojilerini bünyesinde barındıran Excalibur'un 27" monitörü, bilgisayar ekran kartı ve ekranının birbiriyle sürekli koordineli çalışmasını sağlayan MD FreeSync™ ve NVIDIA® G-SYNC® teknolojisine, ekranda oluşan titreşimleri engelleyen titreme önleme özelliğine sahip.

8. Göz sağlığı için düşük mavi ışık. Göze uzun vadede zarar veren mavi ışınların filtrelenmesini sağlayan özelliğiyle, gece boyunca ekran üstünde uzun süreler çalışılabiliyor ve oyun oynanabiliyor.

9. Kaliteli bağlantı portları. Excalibur 27" FHD monitör, bir monitörün sahip olması gereken en önemli bağlantılardan olan HDMI ve Display portu (DP) ile kaliteli bağlantılar gerçekleştiriyor.

10. Vesa uyumlu. Vesa uyumu bulunan Excalibur 27" monitör, sabit stant ile kullanılabilmesinin yanı sıra duvara monteli şekilde de tercih edilebiliyor.

Casper Excalibur'un yüksek performanslı ve trend tasarımlara sahip 27" monitörüne https://www.casper.com.tr/monitor/excalibur-27-monitor linkinden ulaşabilirsiniz.

Casper Hakkında:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, tüm ürünlerin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor ve yıllık 1 milyon üretim yapabilme kapasitesine sahip. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor.

Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla akıllı telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 3. kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.