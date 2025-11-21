Casper Nirvana 27' AIO A970 kurumsal verimlilik için tasarlandı

Casper Nirvana 27" AIO A970, şık ve modern tasarımı, ergonomiyi yeniden tanımlayan esnek metal standı, güçlü işlemci seçenekleri ve akıllı çözümleriyle ofislerin ve çalışma alanlarının yeni yüzü olmaya aday. Göz yormayan 2K QHD ekranı ve yüksek performanslı donanımıyla, kurumsal kullanıcıların yoğun iş süreçlerini kesintisiz yürütmesini ve verimliliğini artırmasını sağlıyor. Kompakt yapısı sayesinde sınırlı alanlarda bile maksimum konfor ve performans sunan Nirvana A970, modern ofislerin teknoloji altyapısını güçlendiren güvenilir bir çözüm olarak öne çıkıyor.

İŞLEMCİ GÜCÜ İLE MAKSİMUM PERFORMANS

Casper Nirvana A970, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen işlemci seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Series 2 Intel® Core™ Ultra 7 255H AI, Series 2 Intel® Core™ 5 210H ve 13. Nesil Intel® Core™ i7 13620H işlemcilerle maksimum performans sağlıyor. Bu sayede, kurumsal kullanıcılar yoğun iş yüklerini rahatlıkla yönetebiliyor ve multitasking performansından maksimum verim alabiliyor. İşletim sistemi seçenekleri arasında Windows 11 Pro, Windows 11 Home Single Language ve FreeDOS bulunuyor. Windows 11 Pro ile kurum içi güvenlik ve yönetim özellikleri güçlendiriliyor.

ÜST DÜZEY BELLEK VE DEPOLAMA SEÇENEKLERİ

Kullanıcıların performans beklentilerini karşılamak için 8GB, 16GB, 24GB veya 32GB DDR5 4800MHz RAM seçenekleri mevcut. Depolama tarafında ise 250GB'den 2TB'a kadar M.2 SSD PCIe sunarak, yüksek hızda veri erişimi garanti ediyor. Bu özellikler, kurumsal veri işleme ve büyük dosya transferlerinde maksimum verimlilik sağlıyor.

GERÇEKÇİ GÖRÜNTÜ VE SES DENEYİMİ

Casper Nirvana A970, 27" 2K QHD IPS paneli ile net ve canlı görüntü kalitesi sunuyor. 178° geniş görüntüleme açısı, 300 NIT parlaklık ve anti-flickering ile low blue light teknolojisi, göz yorgunluğunu minimuma indiriyor. Ergonomik metal stand, ekranı 90° döndürebilme ve ekseninde ileri-geri 20° hareket imkanı ile kullanıcı konforunu artırıyor; özellikle kurumsal toplantı ve ekip çalışmaları için ideal bir çözüm sunuyor.

Gerçekçi ses deneyimi için Dolby ses teknolojisine sahip 2x3 Watt hoparlör sistemi ile donatılan Nirvana A970, 3.1 MP FHD+ kamera ile toplantı ve görüntülü görüşmelerde üstün performans sağlıyor.

UZUN ÖMÜRLÜ VE VERİMLİ ÇALIŞMA GARANTİSİ

Cihaz, Intel AX101 WiFi 6, 1x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, 1x SATA ve 1x M.2 NVMe bağlantı portlarıyla esnek kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca VESA desteği sayesinde farklı masaüstü ve duvar montaj seçenekleriyle kullanım alanını genişletiyor. Yazılımsal TPM 2.0 ile veri güvenliği sağlanırken, alüminyum ve bakır alaşımlı CPU soğutucu, işlemcinin yüksek performansını optimum düzeyde koruyarak cihazın uzun ömürlü ve kurumsal kullanım için güvenilir olmasını sağlıyor.

Casper Hakkında:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, bilgisayar ve telefon başta olmak üzere tüm ürünlerinin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor. Üretim tesisinde yıllık en az 1 milyon bilgisayar ve 500.000 telefon üretim kapasitesi mevcut. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor. Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana, Excalibur, Casper PAD ve NevoPro markalarıyla akıllı telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı, yerli üretim ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 6 kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.