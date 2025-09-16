Casper'dan öğrencilerden profesyonellere yeni nesil tablet deneyimi

Casper PAD ailesinin ilk üyeleri Casper PAD H10 Pen ve Casper PAD H10 Pro, 12.6" OLED ekranlarıyla dikkat çekiyor. H10 Pen, kalem odaklı üretkenliğiyle öğrenciler ve çizerler için ideal bir seçenek sunarken, H10 Pro, manyetik klavye desteği ve kalemiyle hibrit çalışan profesyonellere esnek ve verimli bir kullanım sağlıyor. Her iki model de yüksek kontrast, derin siyahlar ve canlı renklerle görsel deneyimi bir üst seviyeye taşıyor.

DÜNYA VE TÜRKİYE TABLET PAZARI 2025 İLK YARIDA BÜYÜDÜ

Global tablet pazarının 2025 yılının ilk yarısında büyümesini koruyarak 75 milyon adede ulaştığını belirten Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, "Türkiye'de tüketici tablet pazarına baktığımızda, global trendler paralelinde 2025 ilk yarıda %15'lik bir büyüme görüyoruz. Tüketici tarafından gelen talebin ve ürün yenileme isteğinin bu pozitif artışta büyük etkisi bulunuyor. Bu trendinin yılının son çeyreğine yaklaştığımız bugünlerde artarak devam etmesini bekliyoruz. Kullanıcıların uzun ömürlü, çok amaçlı kullanıma uygun ve farklı ekran boyutlarında tablet seçeneklerine olan ilgisinin devam edeceğini düşünüypruz. Türkiye'de 2025 yılında 2.5 milyonu aşan bir tablet pazarına ulaşacağımızı tahmin ediyoruz." açıklamasında bulundu.

"AMACIMIZ, GÜNLÜK YAŞAMI DAHA VERİMLİ HALE GETİRMEK"

Tablet ürünlerini Casper PAD çatısı altında toplayarak kategori yapılanmasını yeniden şekillendirdiklerini belirten Karaman, konuyla ilgili şunları söylüyor: "Tablet ürünlerimizi Casper PAD çatısı altında bir araya getirerek bu kategoriye yeni bir yön veriyoruz. Kullanıcılarımız sadece eğlence için değil, iş, eğitim ve üretkenlik süreçlerinde de yanlarında taşıyabilecekleri güçlü bir araç istiyor. Casper PAD H10 serisi; geniş ve canlı OLED ekranı, hafif ve şık tasarımı, kalem ve klavye entegrasyonuyla, üretkenliği ve keyfi bir arada sunuyor. Amacımız, kullanıcıların günlük yaşamını daha verimli, üretken ve eğlenceli hale getirmek."

Casper PAD, 12.6" OLED ekranı, uzun pil ömrü, kalem ve klavye seçenekleri ile kullanıcıların her anına üretkenlik ve keyif katmayı hedefliyor.

Ürün Linki: https://www.casper.com.tr/pad-h10-p-198

CASPER HAKKINDA:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, bilgisayar ve telefon başta olmak üzere tüm ürünlerinin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor. Üretim tesisinde yıllık en az 1 milyon bilgisayar ve 500.000 telefon üretim kapasitesi mevcut. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor.

Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla akıllı telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı, yerli üretim ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 5 kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.