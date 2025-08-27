Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde Çelik Kubbe Teslimatları- Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni'me katılacak.

ASELSAN'ın sosyal medya hesabından paylaşılan video, merak ve heyecan uyandırdı.

Büyük gün 27 Ağustos.����

��

The big day is August 27. ����#ASELSAN pic.twitter.com/sboytTPmhf — ASELSAN (@aselsan) August 25, 2025

Şirketten yapılan paylaşımda "Büyük gün 27 Ağustos" ifadesi kullanıldı. Ayrıca Çelik Kubbe hava savunma sistemine ilişkin görüntülere de yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törende, Hisar, Korkut gibi Çelik Kubbe bileşenlerini oluşturan sistemlerin teslimatı yapılacak.

YENİ BİLEŞENLER Mİ GELECEK?

Bugün yapılacak Çelik Kubbe teslimatları ve temel atma töreni dışında, ASELSAN'ın yeni bileşenleri de duyurması bekleniyor.

ÇELİK KUBBE, TÜRKİYE'NİN HAVA SAVUNMADAKİ MUHAFIZI OLACAK

Türkiye'ye havadan gelecek tehditlerin bertaraf edilmesi amacıyla başlatılan Çelik Kubbe projesi, Türk şirketlerinin son dönemde geliştirdikleri yerli ve milli sistemlerle bir kalkan oluşturulmasını sağlayacak.

Çok farklı nitelik ve güçteki silahları bir araya getireceği için "sistemler sistemi" olarak nitelendirilen Çelik Kubbe projesi için ASELSAN, Roketsan, TÜBİTAK SAGE ile MKE işbirliğine odaklanıldı. Bu firmaların geliştirdiği yerli ve milli sistemler, yapay zekadan da yararlanılarak birbirine entegre edilecek.

İçinde birçok hava savunma silah sistemi, radar, elektro-optik sistemi, haberleşme modülleri, komuta kontrol istasyonları ve yapay zekayı barındıracak Çelik Kubbe, Türkiye'nin hava savunma alanındaki muhafızı olacak.