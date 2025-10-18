Milli Savunma Bakanlığı, Aksaray atış alanında Hava Savunma Komutanlığı tarafından "Hisar-O" atışının başarıyla icra edildiğini bildirdi.
Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Hisar-O" atışına ilişkin görüntülere yer verildi.
Açıklamada, "Hava Savunma Komutanlığı tarafından Hisar Test Atış Alanı'nda, Hisar-O atışı başarıyla icra edildi." ifadesi kullanıldı.
Hava Savunma Komutanlığı tarafından Hisar Test Atış Alanı'nda, Hisar-O atışı başarıyla icra edildi.
