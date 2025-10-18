İSTANBUL 20°C / 14°C
Bilim-Teknoloji

Çelik Kubbe'de kritik gelişme... Hisar-0'dan hedefe tam isabet!

Yerli ve milli hava savunma sistemi çelik Kubbe'de kritik bir gelişme daha yaşandı. MSB, Hisar-0 test atışının başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan paylaşımda, Hisar'ın test atışına dair görüntülere de yer verildi.

AA18 Ekim 2025 Cumartesi 14:42 - Güncelleme:
Çelik Kubbe'de kritik gelişme... Hisar-0'dan hedefe tam isabet!
Milli Savunma Bakanlığı, Aksaray atış alanında Hava Savunma Komutanlığı tarafından "Hisar-O" atışının başarıyla icra edildiğini bildirdi.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Hisar-O" atışına ilişkin görüntülere yer verildi.

Açıklamada, "Hava Savunma Komutanlığı tarafından Hisar Test Atış Alanı'nda, Hisar-O atışı başarıyla icra edildi." ifadesi kullanıldı.

