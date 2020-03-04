İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0832
  • EURO
    6,7905
  • ALTIN
    320.72
  • BIST100
    111953
Bilim-Teknoloji

Çeltik sapları elektriğe dönüştürülecek

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince hayata geçirilen proje kapsamında, hasat edildikten sonra çevre kirliliğine neden olan ve bir sonraki sezon ürününün ekimini zorlaştıran çeltik saplarının gazlaştırıldıktan sonra elektrik enerjisine dönüştürülebileceği tespit edildi.

AA04 Mart 2020 Çarşamba 11:40 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 11:40

NKÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Kayişoğlu, Trakya bölgesinde çeltik üretimi yapan çiftçilerin talebi üzerine çeltik saplarının ayrıştırılması ve geri dönüşüm yoluyla yeniden kazandırılması amacıyla çalışma başlattı.

Tarladan toplanan çeltik sapları, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi'ndeki kampüste TÜBİTAK desteği ile oluşturulan gazlaştırma ünitesine getirildi.

Burada laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar sonucu gazlaştırılan çeltik saplarının elektrik enerjisine dönüştürülebileceği belirlendi.

- "Çevre açısından önemli bir proje"

Prof. Dr. Kayişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeltik üretiminin yaklaşık yüzde 40'ının Trakya'da üretildiğini söyledi.

Projeye başlarken bölgenin ihtiyaçlarını ve sorunlarını ele aldıklarını ve bu doğrultuda hareket ettiklerini anlatan Kayişoğlu, "Çeltik saplarının tarlada kalması çiftçiler için büyük bir problem yaratıyordu. Sapların içerisinde bulunan yüksek orandaki silisyum kolay çürümelerini engelliyor ve parçalanmalarını da zorlaştırıyor. Bu nedenle de bir sonraki ürünün ekiminde büyük zorluklar çıkarıyor." dedi.

Çiftçilerin yasak olmasına rağmen çeltik saplarını tarlada yaktıklarını belirten Birol Kayişoğlu "Biz 'çeltik saplarını gazlaştırabilir ve elektrik enerjisine dönüştürebilir miyiz?' diye bir araştırma yaptık. Bu konuda dünya literatüründen ve ülkemizdeki uygulamalardan yola çıkarak bu projeyi gerçekleştirdik. Çeltik saplarını gazlaştırıp, elde edilen gazın gaz motorlarında yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülebildiğini tespit ettik." diye konuştu.

Projenin hem çevre hem de bilimsel açıdan önem taşıdığının altını çizen Prof. Dr. Kayişoğlu, şunları kaydetti:

"Tarlada dönüm başına 400 kilogram sap ortaya çıkıyor. Bunun enerji değerinin hesapladığımız zaman, her yıl yaklaşık 35-40 megavat kurulu güce sahip bir santralin elektriğini sağlayacak bir enerjinin çiftçiler tarafından yok edildiğini gördük. Hem enerji boşa gidiyor hem de çevre kirliliğine neden oluyor. Bu nedenle bilimsel ve çevre açısından önemli bir proje olmuştur. Sonuçta çeltik saplarının başarıyla gazlaştırılabileceğini ve elde edilen gazın da elektrik enerjisine dönüştürülebileceğini saptadık."

İngiliz gazeteciye mülteciden ‘tokat' gibi cevap

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay
SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay

SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay

Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular
Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular

Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular

3 devlet kurumu birleşti
3 devlet kurumu birleşti

3 devlet kurumu birleşti

Tehlike kapıda! 'Devlet sırrı' Rusya'ya pahalıya mal oldu
Tehlike kapıda! 'Devlet sırrı' Rusya'ya pahalıya mal oldu

Tehlike kapıda! 'Devlet sırrı' Rusya'ya pahalıya mal oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.