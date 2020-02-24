İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1603
  • EURO
    6,6683
  • ALTIN
    333.251
  • BIST100
    113720
Bilim-Teknoloji

CEO Lei Jun: Koronavirüs salgını Xiaomi Mi 10 üretimini etkiledi

Koronavirüs salgını, Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin 13 Şubat'ta tanıttığı Mi 10 serisini de vurdu. Şirket CEO'su, yeni amiral gemisi akıllı telefonun üretim zorlukları yaşadığını duyurdu.

24 Şubat 2020 Pazartesi15:59 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 15:59

Koronavirüs salgınının devam etmesi, teknoloji şirketlerini zora sokmaya devam ediyor. Bunlardan biri de Xiaomi. Şirket CEO'su Lei Jun, 13 Şubat'ta tanıtılan Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun üretim kısıtlamaları yaşadığını resmi ağızdan doğruladı.

Avrupalı kullanıcılara ulaşması zaman alacak

Şirket Çin'de Mi 10 modellerini iki kez satışa çıkarmış ve ikisinde de bir dakikadan az bir sürede stoklar tükenmişti. Avrupalı kullanıcıların küresel lansman için heyecanla beklediği bu dönemde Lei Jun kötü haberi verdi. Çin sosyal ağı Weibo'da açıklama yapan Jun, Koronavirüs salgınının Mi 10 üretimini etkilediğini ve bir sonraki üretimin ise tüketicilerin en çok arzı ettiği varyant olacağını belirtti.

Donanım Haber'de yer alan bilgiye göre, bu açıklamaların ardından da Xiaomi CEO'su, kullanıcıların satın almak istedikleri Mi 10 varyantını seçebilecekleri bir anket yayınladı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde anketi kazanan varyant, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı sunan Mi 10 modeli oldu.

İkinci sırayı ise 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip Mi 10 Pro aldı. Xiaomi'nin üretimine öncelik vereceği iki Mi 10 modelinin bunlar olduğunu söyleyebiliriz. Cihazların küresel lansmanının ne zaman yapılacağı konusu ise henüz belirsizliğini koruyor.

İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem! Sınır köyünde kerpiçten yapılan bazı evler yıkıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor
Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor

Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor

HDP'li Buldan CHP-HDP-İP ittifakının adını koydu
HDP'li Buldan CHP-HDP-İP ittifakının adını koydu

HDP'li Buldan CHP-HDP-İP ittifakının adını koydu

Türkiye'nin en büyük savaş gemisine yerli sistem
Türkiye'nin en büyük savaş gemisine yerli sistem

Türkiye'nin en büyük savaş gemisine yerli sistem

17-25 Aralık'tan hemen önce FETÖ'yle ne görüştün?
17-25 Aralık'tan hemen önce FETÖ'yle ne görüştün?

17-25 Aralık'tan hemen önce FETÖ'yle ne görüştün?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.