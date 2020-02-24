CEO Lei Jun: Koronavirüs salgını Xiaomi Mi 10 üretimini etkiledi

24 Şubat 2020 Pazartesi15:59 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 15:59

Koronavirüs salgınının devam etmesi, teknoloji şirketlerini zora sokmaya devam ediyor. Bunlardan biri de Xiaomi. Şirket CEO'su Lei Jun, 13 Şubat'ta tanıtılan Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun üretim kısıtlamaları yaşadığını resmi ağızdan doğruladı.

Avrupalı kullanıcılara ulaşması zaman alacak

Şirket Çin'de Mi 10 modellerini iki kez satışa çıkarmış ve ikisinde de bir dakikadan az bir sürede stoklar tükenmişti. Avrupalı kullanıcıların küresel lansman için heyecanla beklediği bu dönemde Lei Jun kötü haberi verdi. Çin sosyal ağı Weibo'da açıklama yapan Jun, Koronavirüs salgınının Mi 10 üretimini etkilediğini ve bir sonraki üretimin ise tüketicilerin en çok arzı ettiği varyant olacağını belirtti.

Donanım Haber'de yer alan bilgiye göre, bu açıklamaların ardından da Xiaomi CEO'su, kullanıcıların satın almak istedikleri Mi 10 varyantını seçebilecekleri bir anket yayınladı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde anketi kazanan varyant, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı sunan Mi 10 modeli oldu.

İkinci sırayı ise 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip Mi 10 Pro aldı. Xiaomi'nin üretimine öncelik vereceği iki Mi 10 modelinin bunlar olduğunu söyleyebiliriz. Cihazların küresel lansmanının ne zaman yapılacağı konusu ise henüz belirsizliğini koruyor.

