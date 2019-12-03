Cep telefonları mobil POS’a dönüşecek

Vakıf Katılım, Samsung ve PayCore ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle cep telefonları POS cihazı gibi kullanmaya olanak sağlayacak. MobildePOS uygulaması ile ödemeler cep telefonunda yapılabilecek. Türkiye’de her yıl binlerce POS cihazı yurt dışından satın alınıyor ve dolayısıyla döviz açığı oluşuyor. Bu kapsamda MobildePOS uygulaması, POS cihazlarına milyonlarca dolar ödenmesini de engelleyerek, yurt dışına döviz çıkışının önüne geçilmesinde önemli katkı sunacak.

İLK ÇEYREKTE PİYASADA

Standart POS cihazlarına göre gerek maliyet gerekse kullanım kolaylığı sunan MobildePOS’u taksiciler, e-ticaret firmaları, saha satışı olan işletmeler gibi birçok firma kolaylıkla kullanabilecek. Bu sayede küçük meblağlarla çok sayıda işlem gerçekleştiren ancak kayıt dışı ekonomide yer alan şahıs ve firmalar da MobildePOS ile ekonomik sisteme girerek kayıt dışı işlemlerin azaltılmasında önemli rol oynayacak. Dünyanın dijital alanda devrimler ve yepyeni teknolojik dönüşümler yaşadığı bir dönemde, sektöre yeni nesil alt yapılar kullanan dijital bir kurum olarak giriş yaptıklarını ve tüm ürün & hizmetlerinin dijital anlamda geliştirilmeye açık olduğunun altını çizen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Söz konusu uygulama ile bir POS cihazının gerçekleştirdiği tüm işlemler yapılabiliyor ve dolayısıyla POS cihazı satın alma mecburiyetinin önüne geçerek; esnaf dostumuzun, işletme sahiplerimizin masraflarını bir nebze de olsa azaltmış olacağız” dedi.

İNTERNETİN ETKİSİ VAR

Göktaş, “Pilot uygulamaya başladığımız MobildePOS ürünümüzün yeni yılın ilk çeyreğinde tüm müşterilerimize sunulmasını hedefliyoruz” dedi.