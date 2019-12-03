Cep telefonları mobil POS’a dönüşecek
Gelişen teknoloji hayatı kolaylaştırıyor. Vakıf Katılım ve Samsung’un yaptığı işbirliği ile artık cep telefonları mobil POS’a dönüşücek. İşbirliği kolay ödeme sağlarken, kayıt dışının da önüne geçiyor.
Vakıf Katılım, Samsung ve PayCore ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle cep telefonları POS cihazı gibi kullanmaya olanak sağlayacak. MobildePOS uygulaması ile ödemeler cep telefonunda yapılabilecek. Türkiye’de her yıl binlerce POS cihazı yurt dışından satın alınıyor ve dolayısıyla döviz açığı oluşuyor. Bu kapsamda MobildePOS uygulaması, POS cihazlarına milyonlarca dolar ödenmesini de engelleyerek, yurt dışına döviz çıkışının önüne geçilmesinde önemli katkı sunacak.
İLK ÇEYREKTE PİYASADA
Standart POS cihazlarına göre gerek maliyet gerekse kullanım kolaylığı sunan MobildePOS’u taksiciler, e-ticaret firmaları, saha satışı olan işletmeler gibi birçok firma kolaylıkla kullanabilecek. Bu sayede küçük meblağlarla çok sayıda işlem gerçekleştiren ancak kayıt dışı ekonomide yer alan şahıs ve firmalar da MobildePOS ile ekonomik sisteme girerek kayıt dışı işlemlerin azaltılmasında önemli rol oynayacak. Dünyanın dijital alanda devrimler ve yepyeni teknolojik dönüşümler yaşadığı bir dönemde, sektöre yeni nesil alt yapılar kullanan dijital bir kurum olarak giriş yaptıklarını ve tüm ürün & hizmetlerinin dijital anlamda geliştirilmeye açık olduğunun altını çizen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Söz konusu uygulama ile bir POS cihazının gerçekleştirdiği tüm işlemler yapılabiliyor ve dolayısıyla POS cihazı satın alma mecburiyetinin önüne geçerek; esnaf dostumuzun, işletme sahiplerimizin masraflarını bir nebze de olsa azaltmış olacağız” dedi.
İNTERNETİN ETKİSİ VAR
Göktaş, “Pilot uygulamaya başladığımız MobildePOS ürünümüzün yeni yılın ilk çeyreğinde tüm müşterilerimize sunulmasını hedefliyoruz” dedi.
Samsung markalı telefonlarda geçerli
Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim ise yaptığı açıklamada “Samsung Electronics olarak kurumsal çözümlerimiz ile işletmelerin ve KOBİ’lerin dijital dönüşümüne destek oluyoruz. MobildePOS’a üye işyerleri, sahip oldukları NFC özellikli Samsung akıllı telefonları ile aynen POS cihazlarda olduğu gibi, temassız ödeme kabul edebilirler. Üye işyerleri Samsung akıllı telefon ya da tabletlerini, Google Play’den indirecekleri uygulama sayesinde, bir POS cihazına dönüştürebilir ve böylece, temassız kartlar, mobil cüzdanlar ya da giyilebilir ödeme araçları ile yapılmak istenen ödemeleri kabul edebilirler. Cihazlar ayrıca fiziki darbelere, hava sıcaklığı değişikliklerine askeri standartlar seviyesinde dayanıklılık gösteriyor” ifadelerini kullandı.
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