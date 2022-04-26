Cep telefonlarını, giyilebilir ve organik güneş piliyle şarj etmeyi hedefliyor

Prof. Dr. Güneş, Yıldız Teknik Üniversitesi Organik Elektronik Laboratuvarı'nda, 7 kişilik ekibiyle geliştirdiği güneş enerjisi projesiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödülleri kapsamında "Akademi 2022" ödülünü kazandı.

- "BİYOMALZEMELER ÜZERİNE ÜRETİME YÖNELDİK"



AA muhabirine, kendisine ödül getiren teknolojiyi anlatan Güneş, bir gömleğin üzerine güneş paneli dokuduklarında istenilen yere gidince hem enerji üretip hem de günlük rutin işleri yapılabilir mi diye yola çıktıklarını aktardı. Güneş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Giyilebilir teknolojilerde sıkıntı şu: Hazırladığınız ince filmler kumaşın tüm yüzeyine yayılıyor, kontrollü bir şekilde yayamıyorsunuz. Biz de cırtlı bir kumaş olarak; yapıştıralım, çıkaralım, yıkanma gibi bir problemimiz de olmasın diye düşündük."

Kumaşa işlenen teknolojinin, işin bir kısmı olduğunu vurgulayan Güneş, o teknolojinin çevreye birtakım zararları olduğuna dikkati çekerek, kumaşın ardından daha biyomalzemeler üzerine üretime yöneldiklerini ifade etti.

Güneş, "Yağmurluk gibi üzerimize giyelim ya da şemsiye gibi üzerimizde taşıyalım şeklinde başka yönlere evrildi bu çalışma. Bayağı ilgi gördü, şu anda bu yönde devam ediyoruz." diye konuştu.

Giyilebilir teknolojiyi işledikleri biyoplastik malzemelerin suda eriyerek kaybolduklarını ve doğada hemen çözünebildiğini söyleyen Güneş, şunları aktardı:



"Elektriğinizi ürettiniz, işiniz bitti, yıkayın gitsin, doğaya karışsın. Tek kullanımlık güneş pili gibi. Şu anda bu noktaya doğru gidiyoruz. Biz burada bir bataryayı şarj ettik, bazen telefonu şarj etmek yerine bataryanızı şarj ederek onu telefonunuzu şarj etmek için kullanabilirsiniz. Günlük kullanımda telefonların şarj edilmesine biraz daha zaman var."

Güneş pilinin iki metal elektrot arasına sıkıştırılmış yarı iletken malzeme teknolojisinden oluştuğu bilgisini veren Güneş, şöyle devam etti:

"Biz bu yarı iletken malzemeleri, organik malzemeler yani polimer esaslı malzemeler kullanarak daha kolaya, daha ucuza, bu laboratuvar şartlarında kolaylıkla üretebiliyoruz. Diğer silikon teknolojisi biraz daha yüksek vakum gerektiriyor, daha uzun işlemler gerektiren süreçler istiyor. Bizimki daha kolay, ucuz, mevcut laboratuvar ortamında bile kolaylıkla hazırlayabileceğimiz sistemler. Bizim için şu anda anında üretip kullanma var, yani güneş var, pillerle enerjiyi üretip hemen kullanacaksınız."

- TEK KULLANIMLIK GÜNEŞ PİLİ



Yaptıkları laboratuvar çalışmalarında led lambaları yakabilecek kadar elektrik üretebildiklerini aktaran Güneş, şu bilgileri verdi:



"Bunu daha da geliştirmemiz gerekiyor, telefonu şarj etmek daha fazla enerji gerektirecektir. Şu anda çatılarda var olan teknolojinin yerine geçmek gibi bir çaba içerisinde değiliz, bunlar çok uzun zaman alacak şeylerdir. Ama şehirden uzak bir yere gittiğinizde oraya güneş pili teknolojisini taşımaktansa sizin üzerinizde taşıyacağınız bir teknolojiyle bunu halletmek çok daha kolay olacaktır. Orada ihtiyacınız olan şey telefonunuzu şarj etmekse daha az enerjiye ihtiyacınız olacaktır. Daha günlük uygulamalar için olanaklı hale gelebilecek."

Prof. Dr. Serap Güneş, yenilenebilir enerji konusunda şu mesajları vererek sözlerini tamamladı:

"Farkında olmalıyız, zaman ilerliyor, dönülmez akşamın ufkuna doğru gidiyoruz. Daha geç olmadan kendimiz belki kurtulacağız ama çocuklarımız, torunlarımız, nesillerimiz önemli. Türkiye'nin istiklali ve istikbali güneş enerjisinde. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeliyiz ve daha fazla dönülmez akşamın ufkuna gitmeden elimizden ne geliyorsa yapmalıyız."