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Bilim-Teknoloji

Çevreye Duyarlı Elektrikli Araçlar TEKNOFEST'te Yarışıyor

Alternatif ve temiz enerji kaynaklarının otomotiv sanayiinde kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan TEKNOFEST'in en dikkat çeken yarışmaları arasında yer alan Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması 2025 yılında da büyük ilgi görmeye devam ediyor. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile yine TÜBİTAK tarafından düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları tasarımından teknik donanımına kadar gençler tarafından hazırlanan elektrikli araçların mücadelesine sahne olacak.

25 Şubat 2025 Salı 17:24 - Güncelleme:
Çevreye Duyarlı Elektrikli Araçlar TEKNOFEST'te Yarışıyor
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Elektrik ve hidrojen enerjisiyle çalışan araçlarla ilgili yerli üretimin artırılması, katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, geleceğin teknolojileri olan batarya beslemeli araçlar konusunda ülkemizde ve dünyada yoğun Ar-Ge çalışmaları yürütülürken, elektrikli araçların günlük yaşamımızdaki kullanımı daha da yaygınlaşıyor. Tasarımından teknik donanımına kadar en verimli araçların ortaya çıkmasının amaçlandığı Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, Elektromobil (Batarya Elektrikli) ve Hidromobil (Hidrojen Enerjili) olmak üzere iki kategoride düzenleniyor. Ülkemizde ve yurt dışında öğrenim gören tüm üniversite öğrencileri yarışmaya katılabiliyor.

Yarışma sonucunda iki kategoride dereceye giren gençlerden; birincilere 250 bin TL, ikincilere 200 bin TL, üçüncülere ise 150 bin TL ödül takdim edilecek.

Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları

Yine TÜBİTAK tarafından düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına ise Türkiye ve yurtdışındaki lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrenciler katılıyor. Yarışma ile liseli gençler arasında alternatif ve temiz enerji kaynakları konusunda farkındalık oluşturmak, öğrencilere teknik, mesleki ve takım çalışması deneyimi kazandırmak ve elektrikli araçların ülkemizde gelişimi için teknik destek ve insan kaynağı yetiştirmek amaçlanıyor.

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