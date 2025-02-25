Çevreye Duyarlı Elektrikli Araçlar TEKNOFEST'te Yarışıyor

Elektrik ve hidrojen enerjisiyle çalışan araçlarla ilgili yerli üretimin artırılması, katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, geleceğin teknolojileri olan batarya beslemeli araçlar konusunda ülkemizde ve dünyada yoğun Ar-Ge çalışmaları yürütülürken, elektrikli araçların günlük yaşamımızdaki kullanımı daha da yaygınlaşıyor. Tasarımından teknik donanımına kadar en verimli araçların ortaya çıkmasının amaçlandığı Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, Elektromobil (Batarya Elektrikli) ve Hidromobil (Hidrojen Enerjili) olmak üzere iki kategoride düzenleniyor. Ülkemizde ve yurt dışında öğrenim gören tüm üniversite öğrencileri yarışmaya katılabiliyor.

Yarışma sonucunda iki kategoride dereceye giren gençlerden; birincilere 250 bin TL, ikincilere 200 bin TL, üçüncülere ise 150 bin TL ödül takdim edilecek.

Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları

Yine TÜBİTAK tarafından düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına ise Türkiye ve yurtdışındaki lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrenciler katılıyor. Yarışma ile liseli gençler arasında alternatif ve temiz enerji kaynakları konusunda farkındalık oluşturmak, öğrencilere teknik, mesleki ve takım çalışması deneyimi kazandırmak ve elektrikli araçların ülkemizde gelişimi için teknik destek ve insan kaynağı yetiştirmek amaçlanıyor.