Çiftçilerin baş belası! 2 gün kan içmezse ölür

star.com.tr 9 Aralık 2021 Perşembe 09:30 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 09:34

Kanla beslenen bir hayvan, şüphesiz ismini duyanların tüylerini ürpertir: Vampir yarasalar gibi...

Yaprak burunlu, kıllı bacaklı ve beyaz kanatlı olmak üzere 3 türü bulunan vampir yarasalar, sadece ve sadece kanla besleniyor.

Ailecilik, sosyal bakım ve yiyecek paylaşımı gibi kooperatif davranışlar bakımından en sosyal yarasa türlerinden biri olan vampir yarasalar, çiftlik hayvanlarının kanıyla beslendiğinden ve kuduz taşıyıcısı olduğundan, bir haşere olarak kabul edilirler.

DAMARLARI BULAN YÜZ SİNİRLERİ, JİLET GİBİ DİŞLER, KANI PIHTILAŞTIRMAYAN TÜKÜRÜK

Amerik kıtasının tropik ormanlarında, karanlığın örtüsü altında avlanan bu yarasalar, yerde at gibi dörtnala koşar. Avlarına dört ayak üzerinde yaklaşır. Jilet gibi keskin dişler kurbanın damarını keser ve yarasa diliyle akan kanı yutar.

Ama kanla hayatta kalmak kolay değil. Vampir yarasalar, kurbanlarının damarlarının ısısını algılayabilen özel yüz sinirlerine ve ayrıca konakçılarının cildine minimum hasar vererek kana erişmek için, jilet gibi keskin dişlere sahiptir.

Dahası, yarasalar içtikleri zaman konakçılarının kanının pıhtılaşmasını önlemek için tükürükleriyle pıhtılaşma önleyici bir enzim salgılarlar. (Draculin adlı bu protein, şu anda inme hastaları için bir tedavi olarak araştırılmaktadır.)

SADECE KANLA BESLENEREK NASIL HAYATTA KALABİLİYORLAR?

Bu sorunun cevabını merak eden bilim insanları geçtiğimiz yıllarda, bu hayvanın DNA'sını ve mikrobiyomunu analiz etti. Bilim insanları, üç vampir yarasa türünün DNA'sını ve bağırsak mikroplarını çeşitli böcek, meyve ve et yiyen yarasalarla karşılaştırdı.

Elde ettikleri sonuçlar, bağırsak bakterilerinin yarasaların 'kırmızı sıvı' ile hayatta kalma yeteneğinin anahtarı olduğunu ortaya koydu.

Birincisi, vampir yarasaların bağırsak mikropları, diğer yarasalarda yaşayanlardan farklı bir dizi işlevi yerine getirir ve vampirlerin içtiği kandaki proteinleri sindirip metabolize ederek temel besin kaynağı olmasını sağlıyor.

Vampir yarasalar ayrıca, genetik materyallerinin kopyalarını konakçılarının genomuna aktaran endojen retrovirüsler olarak bilinen bir grup kan yoluyla bulaşan virüse karşı yüksek düzeyde dirence sahip.

Ve vampir yarasaların DNA'sı, memelilerin yüksek proteinli diyetleriyle baş etmelerini sağlayan böbrek fonksiyonlarında ince ayarlar içeriyor.

HER GECE KAN İÇMEK ZORUNDALAR

Tüm bunların yanı sıra, vampir yarasalar filmlerdeki vampirleri gibi sürekli bir kan kaynağına ihtiyaç duyarlar.

Bir vampir yarasa arka arkaya iki gece kanla beslenmezse, açlıktan ölür.

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