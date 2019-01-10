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Çin, 2019'un ilk uzay faaliyetini bugün gerçekleştirecek

Çin, bugün CHINASAT-2D iletişim uydusunu yörüngesine gönderecek. Çin bu lansman ile 2019'un ilk uzay faaliyetini gerçekleştiren ülke olarak kayıtlara geçecek.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Çin, bugün (10 Ocak 2019 TSİ 20:11'de) Zhongxing-2D (CHINASAT-2D) iletişim uydusunu Long March 3B roketi ile Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngesine gönderecek.
 
Zhongxing-2 serisi uyduları, Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CAST) tarafından geliştirilen DFH-4 (Dongfanghong-4) haberleşme uydu platformunu temel alıyor. Yeni nesil büyük bir telekomünikasyon uydu platformu olan DFH-4 uyduları ise, uluslararası gelişmiş uydu platformları ile çıkış gücü ve iletişim kapasitesi sıralamasında en üst sıralarda yer alıyor. Bu platform, yüksek kapasiteli yayın iletişimi, yeni nesil doğrudan yayın, yeni nesil izleme ve veri aktarımı ile bölgesel mobil haberleşme gibi alanlarda kullanılabiliyor.
 
 
Dongfanghong-4 (DFH-4) uydusu
 
TM Dijital Haber Merkezi’nden Gökhan Ertaş’ın haberine göre, uydunun asıl kullanım amacı tam olarak açıklanmasa da uzmanlar bunun askeri haberleşme uydusu olarak kullanılacağını düşünüyor.
 
Long March 3B roketi’nin Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldıktan sonra uyduyu gönderip atmosfere geri girmesinin ardından hesaplanan düşüş bölgelerinde uyarı ve tahliye gibi önlemler alınmasına rağmen yaşam alanlarında tehlike oluşturduğu sıkça görülüyor. Xichang Uydu Fırlatma Merkezi her ne kadar ormanlık bir alanda kurulu olsa da çevresinde köyler ve kasabalar bulunuyor. Roket atmosferde parçalanıp dünyaya geri düştüğünde ise bazı parçalar yerleşim alanlarına düşebiliyor.
 
Yerleşim alanına düşen bir Long March roketinin görüntüsü:
 
 
Çin, inşa ettiği üç fırlatma merkezinin de (Xichang , Jiuquan ve Taiyuan) iç bölgelere kurulma sebebini, Soğuk Savaş sırasında Rusya'dan gelebilecek bir saldırıdan korumak ya da ABD’nin Çin'e nükleer bir saldırı yaptığında önleyici saldırıları göz önünde bulundurmak olarak açıklıyor.
 
Yerleşim alanlarına düşen Long March 3B roketinden bazı görüntüler:
 
 

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