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Çin, 6G için çalışmalara başladı

Çin, 5G'nin resmi olarak kullanılmaya başlanmasının ardından 6G'nin geliştirilmesine yönelik araştırma çalışmalarını başlattı.

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Bilim ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı, Çin Bilimleri Akademisi, Doğa Bilim Fonu Komisyonundan yetkililer, "Altıncı Nesil İletişim Teknolojisi (6G) Geliştirme Toplantısı" için başkent Pekin'de toplandı.

Toplantıda, ilgili kurumlardan 6G'nin araştırılmasına yönelik 37 kişilik uzman grubu oluşturuldu.

Bu grup, söz konusu teknolojinin planlanması, danışmanlığı ve önemli meselelerde öneriler getirmekle sorumlu olacak.

Bilim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Vang Şi, 6G konusunda küresel araştırma teknolojilerinin henüz başlangıç aşamasında olduğuna dikkati çekerek ülkesinin 6G teknolojisi ve bu teknolojinin etkin şekilde geliştirilmesini teşvik edeceğini bildirdi.

Vang, bir sonraki adım olarak ilgili kurumların uzmanlarıyla 6G'nin Ar-Ge'sine yönelik planının şekillendirileceğini ifade etti.

- Telekom şirketleri, 5G hizmeti sağlamaya başladı

Ülkede, 1 Kasım'da üç kamu telekomünikasyon şirketi, birçok büyük şehirde 5G hizmetini sağlamaya başlamıştı.

Telekom şirketleri, yıl sonuna kadar 50'ye yakın şehirde 5G'nin kullanılacağını ve bu teknolojinin gelecek yıl ülke genelinde yaygınlaşacağını aktarmıştı.

Çin'de 80 bin 5G teknolojisine sahip baz istasyonu devreye alındı ve yıl sonuna kadar bu sayının 130 bine çıkarılması hedefleniyor.

Yüksek hızda internet hizmeti sağlayan 5G, otonom sürüş kabiliyetine sahip araçların kullanılmasına, yüksek hızda video konferans bağlantıları kurulmasına imkan tanıyacak, mobil oyunların daha akıcı şekilde kullanılmasını sağlayacak.

´Bizi aldatamazlar´ dedi, açıkladı: Hala güvenli bölgede olduklarını biliyoruz

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